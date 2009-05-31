نیروهای ابومازن دو عضو حماس را ترور کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین روز شنبه در درگیری با نیروهای جنبش حماس در قلقیلیه "دو تن از اعضای این جنبش از جمله "محمد یاسین" یکی از فرماندهان گردان های قسام شاخه نظامی حماس را ترور کردند.

در این درگیری همچنین سه نیروی امنیتی ابومازن و یک شهروند فلسطینی کشته شدند.

این درگیری پس از بازداشت 22 نفر از اعضای جنبش حماس در مناطق مختلف کرانه باختری صورت گرفت.

در همین حال "فوزی برهوم" سخنگوی رسمی جنبش حماس ابومازن را به همکاری امنیتی با رژیم صهیونیستی متهم و تاکید کرد که بازداشت اعضای حماس در کرانه باختری در راستای پایبندی تشکیلات خودگردان فلسطین به طرح نقشه راه صورت گرفته است.

وی با بیان این مطلب افزود: این بازداشت ها مانعی بر سر راه گفتگوهای ملی فلسطین و تلاش برای به شکست کشاندن آن به شمار می رود.

برهوم در عین حال گفت که هر گونه توافق نهایی با جنبش فتح در گروی پایان بخشیدن به بازداشت های سیاسی است.