بوشهر در تامین گوشت مرغ بی نیاز از دیگر استانها است

حمیدرضا جهان بخش در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: در سال گذشته به رغم تمام محدودیت ها شامل قطع آب، برق و ... که به دلیل خشکسالی اتفاق افتاد ولی با حمایت لازم و بیش از پیش از مرغداران استان، مرغداران استان 13 هزار و 800 تن گوشت مرغ تولید کردند.
وی اظهار داشت: تعداد مرغداری های استان از 90 واحد در سال 86 به ظرفیت تولید 11 هزار و 653 تن به 101 واحد و با ظرفیت تولید کنونی رسیده است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر ظرفیت جوجه ریزی مرغداری های استان را در حال حاضر در هر دوره 2 میلیون 604 هزار قطعه عنوان کرد و گفت: پیش بینی می شود امسال تولید گوشت مرغ استان به بالای 15 هزار تن برسد که این میزان از برنامه چهارم توسعه که معادل 12 هزار و 898 تن برآورده شده است 16درصد بالاتر است.
جهان بخش در خصوص تولید گوشت قرمز در استان بوشهر نیز گفت: پیش بینی می شد تولید گوشت قرمز سال گذشته استان بنا به دلایلی از 14 هزار تن به 10 هزار تن کاهش یابد که با همت و تلاش دامداران شاهد تولید حدود 12 هزار تن بودیم.
وی افزود: راهکارهایی همچون تامین یارانه علوفه خشکسالی شامل علوفه حجیم، توزیع 25 هزار تن جو علوفه ای یارانه ای در بین دامداران استان، خرید به موقع دام خشکسالی، تامین آب شرب مورد نیاز دام استان و ... از جمله فعالیتهایی بوده که در راستای کاهش اثرات نامطلوب خشکسالی بر روند و میزان تولید گوشت قرمز استان صورت گرفته است.
نظر شما