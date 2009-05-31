بوشهر در تامین گوشت مرغ بی نیاز از دیگر استانها است

حمیدرضا جهان بخش در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: در سال گذشته به رغم تمام محدودیت ها شامل قطع آب، برق و ... که به دلیل خشکسالی اتفاق افتاد ولی با حمایت لازم و بیش از پیش از مرغداران استان، مرغداران استان 13 هزار و 800 تن گوشت مرغ تولید کردند .

وی اظهار داشت: تعداد مرغداری های استان از 90 واحد در سال 86 به ظرفیت تولید 11 هزار و 653 تن به 101 واحد و با ظرفیت تولید کنونی رسیده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر ظرفیت جوجه ریزی مرغداری های استان را در حال حاضر در هر دوره 2 میلیون 604 هزار قطعه عنوان کرد و گفت: پیش بینی می شود امسال تولید گوشت مرغ استان به بالای 15 هزار تن برسد که این میزان از برنامه چهارم توسعه که معادل 12 هزار و 898 تن برآورده شده است 16درصد بالاتر است .

جهان بخش در خصوص تولید گوشت قرمز در استان بوشهر نیز گفت: پیش بینی می شد تولید گوشت قرمز سال گذشته استان بنا به دلایلی از 14 هزار تن به 10 هزار تن کاهش یابد که با همت و تلاش دامداران شاهد تولید حدود 12 هزار تن بودیم .