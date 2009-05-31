پیروزی حزب الله در انتخابات مناسبات خاورمیانه را تغییر می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساندی تلگراف، حزب الله با توجه به ائتلاف خود با "میشل عون" رهبر مسیحیان لبنان به احتمال بسیار زیاد در انتخابات آتی به پیروزی می رسد.

به نوشته این هفته نامه، انتظار می رود تا حزب عون ( جریان ملی آزاد لبنان ) بتواند در انتخابات پارلمانی 30 کرسی را تصاحب کند و حزب الله به همراه جنبش امل بتوانند 35 کرسی را به دست بیاورند که با این حساب حزب الله و متحدان آن 65 کرسی را در پارلمان لبنان تصاحب می کنند و به این ترتیب در پارلمانی با 124 کرسی تبدیل به اکثریت می شوند.

تایمز در ادامه می نویسد : اما پیروزی حزب الله در لبنان تنشهای موجود میان این کشور و اسرائیل را که در جنگ 33 روزه 2006 از این گروه شکست خورد را افزایش می دهد. علاوه بر آن قدرت گرفتن حزب الله نفوذ غرب در این کشور را به چالش می کشد و این موضوع قضیه صلح درخاورمیانه میان فلسطین و اسرائیل را تحت تاثیر قرار می دهد. زیرا آمریکا حزب الله را در لیست گروه های تروریستی قرار داده و کمک واشنگتن به بیروت نیز در صورت پیروزی این جنبش در انتخابات قطعا دچار تغییر می شود.

به گفته یکی از دیپلماتهای غربی، "اگر حزب الله بعد از پیروزی در انتخابات وزارتخانه های مهمی همچون وزارت دفاع و یا کشور را در اختیار بگیرد، در آن صورت ادامه کمک آمریکا به ارتش لبنان قطع خواهد شد."

با این وجود این پیروزی برای حزب الله سودمند خواهد بود و این پیروزی از لحاظ سمبلیک مهم است.

به گزارش مهر، این هفته نامه در حالی به تحلیل پیامدهای پیروزی حزب الله در انتخابات لبنان پرداخته که آمریکا و رژیم جعلی اسرائیل با همکاری برخی رسانه های غربی از چندی پیش تبلیغات خود علیه حزب الله را آغاز کرده و اتهامات بی اساسی را به این گروه وارد می کنند که بارزترین آن مقاله جعلی اشپیگل بود.