به گزارش خبرنگار مهر، با پیوستن چشم‌آذر به این پروژه به زودی آهنگسازی "لیست انتظار" آغاز می‌شود و اوایل تابستان این فیلم 90 دقیقه‌ای برای پخش آماده می‌شود.

حسین عابدینی و سمیرا حسینی بازیگران این فیلم هستند و تعدادی از بازیگران مشهدی در این فیلم مقابل دوربین رفته‌اند که یکی از بخش‌های مجموعه فیلم "شهری که دوست می‌دارم" با موضوع زیارت امام رضا(ع) است.

هادی پویان تصویربردار، محمد بصیرتیان طراح صحنه و لباس، رحیم مهدیخانی طراح گریم، سیامک مهماندوست تدوین و صداگذاری، محمد صالحی صدابردار و مجتبی خادم‌زاده دستیار کارگردان "لیست انتظار" هستند که در گروه فیلم و سریال شبکه یک تولید می‌شود.

هاشمی فیلم‌های سینمایی "در آرزوی ازدواج"، "مجردها" ، "زندگی" و فیلم تلویزیونی "چند قدم نزدیکتر" را در کارنامه دارد. فیلم‌های "هر شب تنهایی" و "شب" از مجموعه‌ فیلم‌های "شهری که دوست می‌دارم" به کارگردانی رسول صدرعاملی در جشنواره فجر اکران شد، اما "لیست انتظار" برای پخش تلویزیونی آماده شده و اکران عمومی نمی‌شود.