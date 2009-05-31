زمینه تغییر شیوه های آبیاری در مناطق کشاورزی بوشهر باید فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، ظهر یکشنبه مسعود نصوری در نشست با مدیران حوزه آب استان با تاکید بر اینکه باید با انجام فعالیتهای فرهنگی صرفه جویی و مصرف بهینه را در مناطق کشاورزی استان نهادینه کرد، اظهار داشت: متأسفانه امسال نیز مانند سال گذشته استان بوشهر شاهد بارندگی خوبی نبوده و همین امر موجب تداوم خشکسالی در سال جاری شده است .

وی با اشاره به اینکه برخی اوقات عدم آگاهی موجب بروز بعضی ناهنجاری ها در جامعه می شود، افزود: باید به شهروندان استان آگاهی های لازم در خصوص خطرات خشکسالی وعدم رعایت الگوی مصرف داده شود تا آنان قدر آب را دانسته و با حساسیت بیشتری آن را مورد استفاده قرار دهند .

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر ادامه داد : صرفه جویی در خصوص آب نه فقط در بخش کشاورزی بلکه در تمامی بخش ها اعم از شرب و صنعت نیز باید رعایت شود .

وی با بیان اینکه تغییر نگرش نسبت به آب مستلزم انقلابی همگانی است خواستار مشارکت تمامی نهادها، رسانه ها و شهروندان استان جهت نهادینه کردن صرفه جویی و مصرف بهینه در استان بوشهر شد .

نصوری با اشاره به هزینه های هنگفت دولت جهت انتقال آب به استان بوشهر ابراز داشت : هدردادن آبی که از استان های همجوار با زحمات زیاد و به وسیله خط انتقال وارد استان بوشهر می شود شایسته نیست .