  1. استانها
  2. بوشهر
۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۴۴

معاون استاندار بوشهر:

زمینه تغییر شیوه های آبیاری در مناطق کشاورزی بوشهر باید فراهم شود

زمینه تغییر شیوه های آبیاری در مناطق کشاورزی بوشهر باید فراهم شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار بوشهر گفت: مجموعه آب استان و سازمان جهاد کشاورزی باید با همکاری یکدیگر زمینه تغییر شیوه های آبیاری را در مناطق کشاورزی استان دنبال و آن را اجرایی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، ظهر یکشنبه مسعود نصوری در نشست با مدیران حوزه آب استان با تاکید بر اینکه باید با انجام فعالیتهای فرهنگی صرفه جویی و مصرف بهینه را در مناطق کشاورزی استان نهادینه کرد، اظهار داشت: متأسفانه امسال نیز مانند سال گذشته استان بوشهر شاهد بارندگی خوبی نبوده و همین امر موجب تداوم خشکسالی در سال جاری شده است.

وی با اشاره به اینکه برخی اوقات عدم آگاهی موجب بروز بعضی ناهنجاری ها در جامعه می شود، افزود: باید به شهروندان استان آگاهی های لازم در خصوص خطرات خشکسالی وعدم رعایت الگوی مصرف داده شود تا آنان قدر آب را دانسته و با حساسیت بیشتری آن را مورد استفاده قرار دهند.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر ادامه داد: صرفه جویی در خصوص آب نه فقط در بخش کشاورزی بلکه در تمامی بخش ها اعم از شرب و صنعت نیز باید رعایت شود.

وی با بیان اینکه تغییر نگرش نسبت به آب مستلزم انقلابی همگانی است خواستار مشارکت تمامی نهادها، رسانه ها و شهروندان استان جهت نهادینه کردن صرفه جویی و مصرف بهینه در استان بوشهر شد.

نصوری با اشاره به هزینه های هنگفت دولت جهت انتقال آب به استان بوشهر ابراز داشت: هدردادن آبی که از استان های همجوار با زحمات زیاد و به وسیله خط انتقال وارد استان بوشهر می شود شایسته نیست.

وی با بیان اینکه باید با محافظت از آب و منابع آبی آن را به نسل های آینده منتقل کنیم، گفت: باید همچون گذشتگان که از آب محافظت کرده و آن را به دست ما رسانده اند ما نیز از آن محافظت کرده و به آیندگان منتقل نماییم.

کد مطلب 888360

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها