بيش از 90 درصد پرونده ها در دادسرا مختومه شده است

به گزارش خبرنگار اجتماعيخبرگزاري مهر دادستان عمومي و انقلاب تهران در نشست خبري در جمع خبرنگاران در خصوص اقدامات دادسرا در يكسال گذشته گفت : قريب به 60 درصد پرونده ها در مرحله دادسرا حل و فصل و مختومه شده يا به سازش رسيده است و حدود 80 درصد تصميمات دادسرا در مراجع تجديد نظر خواهي و محاكم قضايي تاييد شده است.

وي همچنين افزود: تشكيل 20 ناحيه دادسراي نواحي و تخصصي، ساماندهي معاونت هاي ستادي و تعيين و ابلاغ وظايف معاونت هاي مربوطه از جمله اقدامات دادسرا در يكسال گذشته بوده است .

سعيد مرتضوي همچنين با اشاره به تامين نسبي پرسنل مورد نياز دادسرا اعم از قضايي و اداري گفت : در بدو تشكيل دادسرا ، تهران داراي 250 نفر كادر قضايي بود كه در حال حاضر تعداد كادر قضايي به 538 نفر رسيده است و تعداد كادر اداري و خدماتي با 5 درصد افزايش از هزار نفر به هزار و 240 نفر رسيده است كه اقدامات لازم در خصوص جذب و افزايش نيروي قضايي و اداري همچنان بطور مستمر ادامه دارد.

وي گفت : در سال گذشته با نظارت معاونت امور زندانها حدود هزار و 300 زنداني پس از اخذ رضايت از شكات و پرداخت ديون آزاد شدند و در اين رابطه حدود 200 ميليارد ريال از طلب شكات توسط زندانيان فوق الذكر پرداخت شده است .

وي افزود : در بحث اخذ وثيقه از متهمين نوعا به دليل اينكه سيكل سپردن وثيقه از انجام كارشناسي تا توقيف دفتر املاك ادارات ثبت اسناد و املاك نوعا منجر به بازداشت چند روزه متهمين به رغم داشتن وثيقه مي شد با تدبير جديد دادسرا ترتيبي داده شد تا در تمام نواحي دادسراي تهران واحدي از سازمان ثبت و اسناد وكارشناسان رسمي حضور يابد و مكاتبات نيز با كمك نمابر ارسال شود كه متهماني كه داراي وثيقه مي باشند مراحل اداري مختلف را يك روزه در محل دادسرا انجام داده و بازداشت نگردند. اين طرح در حال حاضر در دادسراي ناحيه 12 ، كاركنان دولت و دادسراي ناحيه 5 صادقيه به مرحله اجرا در آمده است.

وي همچنين برنامه ريزي و اقدام جهت جلوگيري از آشوب و بلوا، اغتشاشات سياسي و امنيتي در تهران از طريق شناسايي و برخورد با افراد آشوب طلب، برنامه ريزي و اقدام جهت ايجاد امنيت، آسايش و رفاه جامعه از طريق شناسايي و برخورد با اشرار، اراذل، اوباش مزاحمين نواميس مردم، سارقين مسلح و مجرمين حرفه اي ، برنامه ريزي و اقدام در شناسايي باندهاي كلان خريد، فروش، توزيع مواد مخدر و بازپروري و نگهداري و درمان معتادين را از جمله اقدامات دادسرا در سال گذشته دانست .

همچنين به گفته وي برنامه ريزي و تشكيل دادسراي ويژه مبارزه با جرايم پزشكي، دارويي، مواد خوراكي، بهداشتي، محيط زيست و كالاهاي غير استاندارد به منظور تكميل نواحي تخصصي دادسراي تهران، تشكيل واحد اطلاعات قضايي رسانه ها به منظور كشف و رسيدگي به جرايم مطبوعاتي، كتاب و فيلم، تشكيل دفتر اينترنت در دادسرا به منظور رسيدگي تخصصي به جرايم اينترنتي و كشف و اعلام سايتهاي غير مجاز و توقيف آنها از جمله اقدامات ديگر دادسرا در سال گذشته است

ويدر ادامه در خصوص برنامه هاي دادسرا در خصوص آموزش قضات در سال گذشته گفت : برقراري آموزش حضوري قضات و كاركنان و ايجاد كلاسهاي دوره دكترا حقوق تطبيقي براي قريب 110 نفر از قضات دادسرا كه داراي مدرك فوق ليسانس حقوق هستند و عقد قرارداد با دانشگاههاي معتبر خارج از كشور و موسسات آموزش عالي داخل كشور و تشكيل منظم نشست هاي هفتگي در معاونت آموزش دادسراي مركز با حضور نمايندگان نواحي و اخذ سهميه براي 150 نفر از قضات جهت طي دوره كارشناسي ارشد در ساير دانشگاههاي كشور ازديگر اقدامات دادسرا در زمينه آموزش قضات است.

دادستان عمومي و انقلاب تهران خاطر نشان و تصريح كرد : اقدامات لازم در جهت پيشگيري از جرائم و ارائه طرحهاي لازم پيشگيرانه به نهادهاي مربوطه به عنوان نمونه ارائه طرح به شهرداري تهران جهت جلوگيري از بروز تخلفات در پيش فروش آپارتمان ها به منظور تامين حقوق شهروندان و مسدود شدن راههاي سوءاستفاده احتمالي و تضييع حقوق شهروندان از جمله اين اقدامات بوده است .