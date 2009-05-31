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۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۵۴

اخبار کوتاه رادیو

اخبار کوتاه رادیو

ویژه برنامه "ایران سربلند" فردا 11 خردادماه ساعت 10 صبح در رادیو ایران میزبان استان کرمانشاه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه حجت اله دم‌ یاد معاون سیاسی استان درباره نحوه اجرایی انتخابات در استان مربوطه و اینکه چند صندوق اخذ رای وجود دارد و تفاوت انتخابات با دوره قبل و آمار رای دادن، شور و شعور مردم، تعداد واجدین شرایط، تمهیدات و ساز و کار اتخاذ شده صحبت می‌کنند.

در برنامه "ایران سربلند" محمدرضا صفری کارشناس فرهنگی اجتماعی استان کرمانشاه درباره آب و هوای استان، جاذبه‌های دیدنی و تاریخچه سیاسی، فرهنگی اجتماعی استان صحبت می‌کند. ارتباطی تلفنی هم با سید محمدصادق معصومی‌لاری از روسای هیئت‌های نظارت استان کرمانشاه از امنیت و سلامت انتخابات صحبت می‌کنند.

ـ ویژه برنامه انتخاباتی "رای خاکستری" با نگاهی متفاوت به انتخابات هر روز ساعت 18 به تهیه‌کنندگی حبیب خراسانی روی آنتن رادیو تهران می‌رود.

کد مطلب 888370

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