اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه حجت اله دم‌ یاد معاون سیاسی استان درباره نحوه اجرایی انتخابات در استان مربوطه و اینکه چند صندوق اخذ رای وجود دارد و تفاوت انتخابات با دوره قبل و آمار رای دادن، شور و شعور مردم، تعداد واجدین شرایط، تمهیدات و ساز و کار اتخاذ شده صحبت می‌کنند.

در برنامه "ایران سربلند" محمدرضا صفری کارشناس فرهنگی اجتماعی استان کرمانشاه درباره آب و هوای استان، جاذبه‌های دیدنی و تاریخچه سیاسی، فرهنگی اجتماعی استان صحبت می‌کند. ارتباطی تلفنی هم با سید محمدصادق معصومی‌لاری از روسای هیئت‌های نظارت استان کرمانشاه از امنیت و سلامت انتخابات صحبت می‌کنند.

ـ ویژه برنامه انتخاباتی "رای خاکستری" با نگاهی متفاوت به انتخابات هر روز ساعت 18 به تهیه‌کنندگی حبیب خراسانی روی آنتن رادیو تهران می‌رود.