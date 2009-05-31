به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قاسمزاده با اشاره به عملیاتی شدن اهداف باشگاههای هنری پزشکان و پرستاران و جشنواره فرهنگی هنری جامعه پزشکی سراسر کشور درمدت زمان کوتاه، گعت: بخش ویژه جشنواره جامعه پزشکی با عنوان "هنردر خدمت سلامت جسم وروان"، مهمترین حوزه به لحاظ رویکرد شهروندی است.
وی افزود: از این رو نشستهای کارشناسی و کارگاهی با نمایندگان مرکز مطالعات هنر و سلامت و نیز با پزشکان، مسوولان و کارشناسان این حوزه برگزار و تصمیمهای اجرایی برای تحقق اهداف این حوزه در جامعه اتخاذ شده است.
قاسمزاده اظهار داشت: هم اکنون دانشگاهها، مراکز پژوهشی و تشکلهای صنفی حوزه بهداشت و درمان آماده مشارکت با دبیرخانه جشنواره برای عملیاتی کردن اهداف طرح "هنر و سلامت شهروندی" هستند.
دبیرنخستین جشنواره فرهنگی هنری جامعه پزشکی سراسر کشور با اشاره به فرارسیدن اوقات فراغت ملیونها دانشآموز و دانشجو و بانوان خانهدار در فصل تابستان گفت: اجرای برنامههای متعدد با رویکرد هنر و سلامت برای شهروندان در قالب کارگاههای آموزشی، نشستها و همایشها، مسابقات، نمایشگاهها و سایرفعالیتهای فرهنگی هنری میتواند علاوه بر تامین بهینه و مفید برنامههای فراغتی برای شهروندان، نقش موثری در ارتقای سلامت جسمی و روانی شهروندان ایفا کند.
قاسمزاده در خصوص جزئیات این جشنواره و زمان برگزاری آن گفت: این جشنواره شاخصترین خروجی باشگاه پزشکان و پرستاران هنرمند است که دررشتههای مختلف هنری شامل: نقاشی، طراحی، مجسمهسازی، موسیقی، عکس، فیلم کوتاه، شعر، داستان و آثار مکتنو ببا رویکرد پژوهشهای فرهنگی برای یزشکان، پرستاران و پیراپزشکان برگزار میشود و علاوه بر گرایشهای اصلی، جوایزی نیز به برگزیدگان آثار در محورها، موضوعات و سبکهای ازاد اهدا خواهدا شد.
رئیس موزه دکتر سندوزی افزود: همچنین بخش ویژه با عنوان "هنر در خدمت سلام جسم و روان" سرفصل مهمی از جشنواره است که برگزیدگان این بخش در تمامی قالبهای فرهنگی وهنری انتخاب و معرفی میشوند.
وی با اشاره به تمدید مهلت ارسال آثار جشنواره اظهار داشت: پزشکان هنرمند میتوانند آثارخود را تا تاریخ 131خرداد به دبیرخانه نخستین جشنواره فرهنگی هنری جامعه پزشکی کشور در موزه دکتر سندوزی ارسال نمایند.
