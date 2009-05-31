  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۳۹

فرزاد قاسم زاده خبر داد:

طرح فراگیر هنر و سلامت شهروندی اجرا می‌شود

طرح فراگیر هنر و سلامت شهروندی اجرا می‌شود

دبیر نخستین جشنواره فرهنگی هنری جامعه پزشکی سراسر کشور، از اجرایی شدن طرح فراگیر "هنر و سلامت شهروندی" با همکاری مرکز مطالعات هنر و سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قاسم‌زاده با اشاره به عملیاتی شدن اهداف باشگاه‌های هنری پزشکان و پرستاران و جشنواره فرهنگی هنری جامعه پزشکی سراسر کشور درمدت زمان کوتاه، گعت: بخش ویژه جشنواره جامعه پزشکی با عنوان "هنردر خدمت سلامت جسم وروان"، مهمترین حوزه به لحاظ رویکرد شهروندی است.

وی افزود: از این رو نشست‌های  کارشناسی و کارگاهی با نمایندگان مرکز مطالعات هنر و سلامت و نیز با پزشکان، مسوولان و کارشناسان این حوزه برگزار و تصمیم‌های اجرایی برای تحقق اهداف این حوزه در جامعه اتخاذ شده است.

قاسم‌زاده اظهار داشت: هم اکنون دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و تشکل‌های صنفی حوزه بهداشت و درمان آماده مشارکت با دبیرخانه جشنواره برای عملیاتی کردن اهداف طرح "هنر و سلامت شهروندی" هستند.

دبیرنخستین جشنواره فرهنگی هنری جامعه پزشکی سراسر کشور با اشاره به فرارسیدن اوقات فراغت ملیون‌ها دانش‌آموز و دانشجو و بانوان خانه‌دار در فصل تابستان گفت: اجرای برنامه‌های متعدد با رویکرد هنر و سلامت برای شهروندان در قالب کارگاه‌های آموزشی، نشست‌ها و همایش‌ها، مسابقات، نمایشگاهها و سایرفعالیت‌های فرهنگی هنری می‌تواند علاوه بر تامین بهینه و مفید برنامه‌های فراغتی برای شهروندان، نقش موثری در ارتقای سلامت جسمی و روانی شهروندان ایفا کند.

قاسم‌زاده در خصوص جزئیات این جشنواره و زمان برگزاری آن گفت: این جشنواره شاخص‌ترین خروجی باشگاه پزشکان و پرستاران هنرمند است که دررشته‌های مختلف هنری شامل: نقاشی، طراحی، مجسمه‌سازی، موسیقی، عکس، فیلم کوتاه، شعر، داستان و آثار مکتنو ببا رویکرد پژوهش‌های فرهنگی برای یزشکان، پرستاران و پیراپزشکان برگزار می‌شود و علاوه بر گرایش‌های اصلی، جوایزی نیز به برگزیدگان آثار در محورها، موضوعات و سبک‌های ازاد اهدا خواهدا شد.

رئیس موزه دکتر سندوزی افزود: همچنین بخش ویژه با عنوان "هنر در خدمت سلام جسم و روان" سرفصل مهمی از جشنواره است که برگزیدگان این بخش در تمامی قالب‌های فرهنگی وهنری انتخاب و معرفی می‌شوند.

وی با اشاره به تمدید مهلت ارسال آثار جشنواره اظهار داشت: پزشکان هنرمند می‌توانند آثارخود را تا تاریخ 131خرداد به دبیرخانه نخستین جشنواره فرهنگی هنری جامعه پزشکی کشور در موزه دکتر سندوزی ارسال نمایند.

کد مطلب 888371

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها