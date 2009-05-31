آمار مربوط به ایدز را به صورت دوره‌ ای و شفاف اعلام می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، وزیر بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی شنبه شب در نشستی خبری در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "چرا مسئولان حاضر به ارائه آماری از مبتلایان به بیماری ایدز در کشور نیستند" اظهار داشت: اتفاقا ما تنها کشوری هستیم که آمار مربوط به این بیماران را به صورت دوره‌ ای و شفاف اعلام می کنیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر در کشور 18 هزار نفر مبتلا به این بیماری هستند و تا کنون نیز هزار و 800 نفر در اثر ابتلا به ایدز در کشور فوت کرده‌ اند.

باقری لنکرانی افزود: بقیه این افراد نیز هم‌ اکنون در حال درمان هستند و هزار و 600 نفر نیز وارد فاز جدید ایدز شده اند.

وی با اشاره به اینکه سیستم گزارش‌ دهی وزارت بهداشت در خصوص بیماری ایدز بی نظیر است، بیان داشت: به همین دلیل نیز توانسته ایم از برخی بحرانهای مربوط به این بیماری قبل از گستردگی جلوگیری کنیم.

وی همچنین تصریح کرد: با اقدامات انجام شده و آگاهی‌ بخشی های مورد نیاز به افراد در معرض خطر در دو سال گذشته شاهد کاهش مبتلایان جدید بوده ایم که این امر حاکی از موفقیت برنامه های بهداشتی در کاهش آسیب این بیماری بوده است.

باقری لنکرانی عنوان کرد: تاکنون بیشترین دوره های آموزشی و آگاهی بخشی نسبت به بیماری ایدز برای معتادان تزریقی برگزار شده است.

خطری از آنفولانزای خوکی کشور را تهدید نمی کند

وزیر بهداشت همچنین در پاسخ به سئوال دیگر مهر در خصوص بیماری آنفولانزای خوکی و اینکه آیا این بیماری کشور ایران را نیز تهدید می‌کند یا خیر؟ عنوان کرد: به رغم اینکه تاکنون هیچ موردی از این بیماری در کشور گزارش نشده است، اما آمادگی برای مقابله با آن وجود دارد.

وی افزود: این بیماری هم‌ اکنون در فاز کاهش است و با ورود به فصل گرم در نیمکره شمالی، امکان گسترش آنفولانزای خوکی کاهش خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه در دنیا تاکنون 10 هزار مورد از این بیماری گزارش شده است، افزود: این بیماری به طور عمده به دنبال سفر به کشورهایی نظیر مکزیک، کانادا و ... گسترش یافته است.

باقری لنکرانی با اشاره به اینکه در کشور هیچ گزارشی از بیماری آنفولانزای خوکی نداشتیم، خاطرنشان کرد: این به آن معنا نیست که آمادگی نیز برای مقابله با این بیماری نداریم.

وی یادآور شد: از آنجا که بسیاری از داروها، راههای درمان و آموزشهای مورد نیاز برای پیشگیری و حتی درمان این بیماری با آنفولانزای مرغی مشابه است، بنابراین آمادگی لازم برای مقابله با بروز احتمالی آن در کشور وجود دارد.

باقری لنکرانی ادامه داد: با آغاز فصل گرما در کل دنیا به ویژه در اطراف کشور ما این بیماری به حالت سکون خواهد رفت و به تدریج از خطرات این بیماری کاسته می ‌شود اما برنامه‌ مراقبتهای ویژه در این زمینه اجرا می‌ شود.

شهر دانش و سلامت در یزد راه اندازی می شود

باقری لنکرانی در این نشست در خصوص راه‌اندازی "شهر دانش و سلامت" در استان یزد از مصوبات سفر رئیس جمهور به این استان بیان داشت: یکی از مهمترین اهداف این طرح ارائه خدمات سلامت به کسانی است که از خارج از کشور برای امور درمانی به ایران به ویژه منطقه یزد سفر می ‌کنند.

وی با اشاره به اینکه استان یزد یکی از استانهای بیمارپذیر در سطح کشور و حتی خارج از کشور است، اظهار داشت: استان یزد در بسیاری از رشته ‌های تخصصی و فوق تخصصی خدمات ویژه‌ ای ارائه می‌دهد از اینرو سالانه عده زیادی برای درمان به این استان مراجعه ‌می ‌کنند و شهر دانش و سلامت نیز به منظور ارائه خدمات به این افراد راه ‌اندازی خواهد شد.

باقری لنکرانی عنوان کرد: با راه‌ اندازی این شهر واحدهای بین ‌المللی دانشگاه‌ علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به این منطقه منتقل خواهد شد و از طرفی صنایع دارویی به ویژه داروهای با ارزش افزوده بالا نیز در این شهر راه ‌اندازی می ‌شود.

وی افزود: این شهر با اهداف یاد شده در استان یزد راه ‌اندازی می‌ شود و هم‌ اکنون نیز متن لایحه آن در دست تدوین است اما با برخی مشکلات حقوقی مواجه است که در صورت رفع بقیه مراحل آن نیز طی خواهد شد.