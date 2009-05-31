شهر جدید اسلامی در استان زنجان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر یکشنبه در سمینار فرمانداران و ائمه جمعه استان با اشاره به وجود ظرفیت ها و پتانسیل های غنی در استان افزود: با عنایت خداوند و با توجه به وجود ظرفیتهای ویژه در منطقه سلطانیه، صحبتهای اولیه با سرمایه گذار برای ایجاد این شهر اسلامی انجام شده است و به زودی شاهد بهره برداری از این شهر خواهیم بود.

وی ادامه داد: ساخت شهر اسلامی با ویژگی معماری اسلامی و فضاهای مختص فضاهای شهرهای قدیمی اسلامی اجرا خواهد شد.

رئوفی نژاد افزود: در یک نگاه کلی ظرفیتها، فرصتها و مزیتهای جغرافیایی موجود در استان موید برخورداری استان است به همین خاطر در جهت استفاده کامل و بهینه باید تمام تلاشمان را به کار ببندیم.

رئوفی نژاد با اشاره به احصاء ظرفیت های شهری و روستایی، فضای ایجاد شده در استان را فضای کار و تلاش عنوان کرد و ادامه داد: در همین راستا مدیریت عالی استان مصمم است ظرف یکسال آینده پروژه های خوبی را در استان آغاز کند.

در این جلسه همچنین حجت الاسلام محمد تقی واعظی نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان به اهمیت و نقش ائمه جمعه و جماعات در کشورهای اسلامی و ایران اسلامی اشاره کرد و گفت: همراهی ائمه جماعات با مسئولین استان، مایه آرامش حوزه مسئولیتی ایشان است.

امام جمعه زنجان افزود: با قرار گرفتن در فصل انتخابات، تبیین حساسیت زمان و ضرورت حضور جامع مردم در پای صندوق های رای یکی از وظایف مهم ائمه جمعه و جماعات است.

وی با تاکید بر ضرورت صیانت از آرای مردم هر برگ رای ماخوذه گفت: نتیجه این تصمیم در قالب یک برگ رای ماخوذه در اختیار فرمانداران و عوامل اجرائی انتخابات قرار می گیرد و بجاست فرمانداران به عنوان امانت داران مردم حفظ و صیانت از آرا را به نحو مطلوب به انجام برسانند.

حجت الاسلام واعظی نقش حیاتی ولایت فقیه را رشته اتصال دهنده افکار و آرا حق طلبان دانست و گفت: در حال حاضر یکی از ملاکهای حرکت به سمت پیشرفت و توسعه، وجود پرخیر و برکت رهبری است که در این مسیر تنها گامی به نتیجه خواهد رسید که در جهت تقویت ولایت فقیه و در راستای منویات ایشان باشد.