به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار مصطفی محمد نجار وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صبح یکشنبه در حاشیه مراسم تجدید میثاق کارکنان و معاونان این وزارتخانه با آرمانهای امام خمینی (ره) که در جوار مرقد مطهربنیانگذار انقلاب اسلامی برگزار شد، به پرتاب موفقیتآمیز موشک زمین به زمین سجیل 2 اشاره کرد و گفت: امروز دشمن خود به موفقیتهای نظامی جمهوری اسلامی ایران اعتراف میکند و کسانی که سعی می کنند این دستاوردها را زیر سئوال ببرند بدانند که پرتاب موفقیت آمیز موشک سجیل 2 علاوه بر اینکه از طریق ماهوارههای دشمنان نیز پخش شد، دیدیم که رژیم صهیونیستی را به وحشت انداخت .
وی تاکید کرد : ما تنها بخشی از دستاوردهای نظامی خود را اعلام میکنیم.
وزیر دفاع با بیان اینکه پرتاب موشک سجیل 2 تحریمها را علیه جمهوری اسلامی باطل کرد، افزود: امروز ما به حدی از خودکفایی رسیدیم که به عرصه فضا وارد شده و حتی توانایی ساخت جنگنده و زیردریایی را نیز داریم که اینها همه به برکت رهنمودهای آن امام عزیز و جانشین خلف ایشان مقام عظمای ولایت است.
نجار اعلام کرد که فردا در بندرعباس طی مراسمی با حضور فرمانده کل ارتش چند نوع از محصولات ساخت وزارت دفاع از قبیل قایقهای تندرو، زیردریایی و هواپیمای بدون سرنشین به ارتش جمهوری اسلامی ایران تحویل داده خواهد شد .
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