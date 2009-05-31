سهم حمل و نقل عمومی مشهد باید به 75 درصد برسد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سیدمهدی امامی میبدی پیش از ظهر یکشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به سیاستهای مصوب در شورای عالی ترافیک افزود: توسعه و بهبود سیستم حمل و نقل همگانی در کنار سیاستهای مدیریت ترافیک، آموزش عمومی، اعمال قوانین و مقررات و کیفیت وسایل نقلیه صورت می گیرد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد به سهم 75 درصدی حمل و نقل عمومی در برنامه چهارم توسعه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سهم سفرهای روزانه مشهد به وسیله اتوبوس، تاکسی و مینی بوس 50 درصد است که حتی با راه اندازی خط یک قطار شهری به سهم پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه نخواهیم رسید.

وی راه اندازی خطوط ویژه، برنامه ریزی و انجام مطالعات اتوبوسرانی سریع (BRT) و اولویت دهی به حرکت وسایل حمل و نقل همگانی در تقاطعها را از جمله راهکارهای مهم برای ارتقای سیستم حمل و نقل همگانی دانست.

دکتر امامی خاطرنشان کرد: این سازمان به عنوان یک سازمان سیاست گذار در زمینه بهبود وضعیت ترافیک شهر مشهد، بخش مهمی از برنامه های آتی خود را به توسعه تسهیلات حمل و نقل همگانی و افزایش مطلوبیت آن اختصاص داده است.

وی ادامه داد: با توجه به رشد تقاضا و محدودیتهای که برای افزایش عرضه داریم، باید با مدیریت بر عرضه و تقاضا، حمل و نقل عمومی را توسعه دهیم.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد خاطرنشان کرد: راه حل اساسی برای مقابله با محدودیتهای توسعه شبکه خیابانی و افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی، استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود است.

وی همچنین از اجرای طرح محدودیت ترافیکی هسته مرکزی شهر، در تابستان 88 خبر داد و گفت: به منظور کاهش بار ترافیکی در هسته مرکزی شهر مشهد، همزمان با آغاز فصل تابستان، طرح ممنوعیت تردد وسایل نقلیه شخصی همانند سالهای گذشته اجرا خواهد شد.

وی محدوده اجرای این طرح را اطراف حرم مطهر رضوی در خیابانهای دانش غربی، میدان 10 دی، ‌میدان بسیج، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان شهید هاشمی نژاد، میدان راه آهن، بلوارشهید کاوه، میدان شهید گمنام، بلوار وحدت، میدان وحدت (پنجراه)، خیابان 17شهریور و خیابان دانش شرقی ذکر کرد.

مدیرعامل سازمان حمل ونقل ترافیک مشهد خاطرنشان کرد: با توجه به اتمام اعتبار مجوز دوره های گذشته، ساکنان محدوده طرح جهت دریافت مجوز جدید باید از یازدهم تا بیست و سوم خرداد ماه به ادارات پست نواحی سه، چهار و هفت مراجعه کنند.

وی ادامه داد: ورود خودروهای امدادی، پلیس، آمبولانس، اتوبوسهای شرکت واحد اتوبوسرانی، تاکسی ‌های خطی و پلاک نارنجی در محدوده تعیین شده بدون نیاز به مجوز آزاد است.

دکتر امامی در خصوص تاثیرات اجرای طرح ترافیک مشهد گفت: اجرای محدودیت ترافیکی علاوه بر تاثیرات اساسی در تغییر الگوی سفرهای شهری و افزایش سهم حمل و نقل همگانی در جابجایی مسافر، موجب کاهش زمان سفر، افزایش سرعت متوسط حرکت و کاهش میزان آلودگی هوا می شود.