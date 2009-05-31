مجلس لایحه 15 هزار میلیارد تومانی افزایش سرمایه بانکها را تصویب کند

محمود بهمنی در گفتگو با مهر یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی را حمایت از تامین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ذکر کرد و افزود: منابع کافی برای حمایت از این واحدها نداریم و برای تامین منابع مالی آنها باید راهکاری را یافت.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه تاکنون دوبار برای تقویت بنیه مالی سیستم بانکی و افزایش سرمایه آنها اقدام کرده ایم، افزود: ارائه لایحه 150 هزار میلیارد ریالی افزایش سرمایه بانکها به مجلس برای تصویب از این اقدامات بوده است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی قصد داشت تا از طریق این لایحه بتواند به صنایع کشور با ارائه تسهیلات هدایت و کنترل شده کمک نماید که البته موفق به انجام این کار نشد.

بهمنی به خطوط اعتباری که بانک مرکزی برای این منظور در اختیار بانکها قرار داده است، اشاره و اظهار امیدواری کرد که لایحه 150 هزار میلیارد ریالی برای کمک به بخشهای غیر دولتی تولیدی و افزایش سرمایه بانکها در مجلس پیگیری شود تا از این طریق بخش خصوصی بیشتر بتواند وارد عرصه اقتصاد کشور شود.

وی با بیان اینکه به معنای دیگر حمایت از بخشهای غیر دولتی را از این طریق مد نظر قرار می دهیم، رقم کل منابع جذب شده بانکها در پایان سال 87 را معادل یکهزارو917 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این رقم پس از کسر سپرده قانونی یک هزارو 653 میلیارد ریال می شود.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: در مقابل منابع، سیستم بانکی مصارفی معادل یک هزارو 832 میلیارد ریال داشته است، یعنی چنانچه مصارف را به منابع تقسیم نمائیم، پس از کسر سپرده قانونی، بانکها 110.8 درصد منابع خود را به صورت تسهیلات پرداخت کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: بانکها از تمام توان بالقوه خود در پرداخت تسهیلات استفاده کرده و ضعیف عمل نکرده اند، حتی بانکها بیش از توان تسهیلات پرداخت کرده اند.