عباس اقسامی در این باره به خبرنگار مهر گفت: در حال تدوین آئین‌نامه دو انجمن علمی گروههای تئاتر و پژوهشگران و منتقدان خانه تئاتر دانشگاهی ایران هستیم. انجمن علمی گروههای تئاتر برای ساماندهی گروههای ثبت شده در خانه تئاتر دانشگاهی و هدایت و بسترسازی مناسب فعالیت علمی و عملی این گروهها شکل می‌گیرد.

وی ادامه داد: انجمن علمی پژوهشگران و منتقدان نیز به منظور نگاه علمی و آکادمیک به حوزه نقد و پیگیری و فعالیت علمی در این حوزه راه‌اندازی خواهد شد. تا هفته آینده آئین‌نامه‌ها تدوین و در جلسه‌ای با حضور نامزدها آئین‌نامه‌ها تصویب و اجرا خواهند شد.

اقسامی درباره فعالیت‌های خانه تئاتر دانشگاهی در زمینه انتشارات افزود: دو کتاب "مبانی طراحی صحنه" نوشته پیام فروتن و "پست‌مدرنیسم و پرفورمنس" ترجمه امیر لشکری در حال صفحه‌آرایی است و به زودی آماده چاپ می‌شود.

دبیر خانه تئاتر دانشگاهی با اشاره به امضای تفاهمنامه با انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس برای تألیف و ترجمه کتب با موضوع جنگ و دفاع مقدس گفت: قرار است از اواخر خردادماه نشست‌هایی با موضوع "نقد" و "تئاتر شورایی" با همکاری خانه کتاب برگزار شود. فرهاد ناظرزاده کرمانی، منصور براهیمی و مهدی نصرالله‌زاده از اساتید حاضر در این نشست‌ها خواهند بود.