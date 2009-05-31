اجرای طرح امنیتی ویژه در جریان برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، زیاد بارود اظهار داشت: به موجب این طرح 50 هزار نیروی پلیس و ارتش برای جلوگیری از وقوع حوادث امنیتی در جریان برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان در مناطق مختلف کشور مستقر خواهند شد.

وی با بیان این مطلب افزود: 30 هزار تن از این نیروهای پلیس و ارتش در مراکز رای گیری و اطراف آن و 20 هزار نفر دیگر در مناطق دیگر کشور مستقر خواهند شد.

انتخابات پارلمانی لبنان هفتم ژوئن (17 خرداد) برگزار خواهد شد.

گروه های سیاسی مختلف لبنان برای کسب 128 کرسی پارلمان با یکدیگر رقابت می کنند.