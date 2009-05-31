دانشگاه آزاد همچنان در صدر جدول لیگ برتر/ رکابزن خارجی فاتح تایم تریل انفرادی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از مرحله دوم مسابقات لیگ برتر دوچرخه ‌سواری باشگاه ‌های کشور عصر شنبهبا شرکت 10 تیم حاضر و در رشته‌ تایم تریل یک کیلومتر در پیست مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد که طی آن "ریزال بنی یتسی" از تیم دانشگاه آزاد با کسب زمان یک دقیقه و چهار ثانیه و 61 صدم ثانیه بر سکوی نخست ایستاد.

پس از وی، محمود پراش از تیم دانشگاه آزاد با زمان یک دقیقه و شش ثانیه و 20 صدم ثانیه جایگاه دوم را از آن خود کرد و محمد ابوحیدری از تیم مس کرمان با زمان یک دقیقه و هشت ثانیه و 19 صدم ثانیه برسکوی سوم قرار گرفت.

در پایان مسابقات برگزار شده، تیم دانشگاه آزاد با 1322 امتیاز صدرنشین است و تیم های مازندگاز مازندران با 1031 امتیاز و مس کرمان با 918 امتیاز به ترتیب رده های دوم و سوم را از آن خود کرده اند.

مرحله دوم مسابقات لیگ برتر دوچرخه ‌سواری باشگاه‌ های کشور امروز(یکشنبه) با برگزاری رشته استقامت جاده، در محل جاده کمربندی شمالی فرودگاه امام خمینی(ره) به پایان خواهد رسید.