تبلیغ عملکرد دولت در همایش آموزشی ربطی به بیت المال ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علی احمدی در حاشیه اولین گردهمایی روسای امور اداری و ارزشیابی سازمانها و مناطق تابعه و مسئولان فن آوری اطلاعات کشور که صبح یکشنبه که در اردوگاه شهید باهنر تهران با حضور یک هزار نفر از فرهنگیان برگزار شد، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا با امکانات دولتی و پول بیت المال در این همایش تبلیغ شد، گفت: گزارش عملکرد فعالیت های انجام شده وظیفه همه است و همه باید اطلاع رسانی کنند و حضرت امام هم می گفتند هرکاری که انجام می دهید به مردم توضیح دهید.

وی در واکنش به این سوال که چرا باید موضوع واردات و صادارات پرتغال، سیب و کشمش و انگور آن هم به مدت 45 دقیقه در این جلسه آموزشی مطرح شود ، در حالیکه سخنی از اقدامات و چالش های آموزش و پرورش در میان نمی آید، گفت: این مورد را از معاون انسانی رئیس جمهور بپرسید که این موضوعات را مطرح کردند.

علی احمدی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که پرسید رئیس جمهور تاکید کرده که از اموال بیت المال درتبلیغات انتخاباتی استفاده نشود، گفت: سوء برداشت خود را تعمیم ندهید. اشکالی دارد که دولت عملکرد خود را توضیح دهد؟! این ربطی به پول بیت المال ندارد.

این در حالی است که گردهمایی روسای اداری سازمانهای آموزش و پرورش استانها با تشریح چگونگی اجرای قانون خدمات کشوری برگزار شده بود که معاون رئیس جمهور اصلا درباره آن صحبتی نکرد.

از تعداد مدارسی که حوزه انتخاباتی می شوند اطلاعی ندارم

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی براینکه چند مدرسه در دهمین انتخابات ریاست جمهوری حوزه رای گیری خواهند بود، اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: استان به استان متفاوت است و این سئوال را از وزارت کشور بپرسید.

وزیر آموزش و پرورش همچنین درباره تعداد فرهنگیانی که در حوزه های انتخاباتی فعالیت خواهند کرد نیز اظهار بی اطلاعی کرد و افزود: نمی دانم.

علی احمدی در پاسخ به این سئوال که مگر ممکن است وزیر آموزش و پرورش از این موضوع بی اطلاع باشد، گفت: ما وظیفه خود را آموزش می دانیم نه چیز دیگر.