۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۲۱

"شیوه‌های نوشتن نثر فارسی" بررسی می‌شود

سلسله جلساتی با موضوع "شیوه‌های نوشتن نثر فارسی" در کانون ادبیات ایران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسات با سخنرانی حسن میرعابدینی پژوهشگر، منتقد و مدرس ادبیات داستانی  در محل تالار اجتماعات این کانون  شکل می‌گیرد.

اولین جلسه از این سلسله جلسات روز شنبه 9 خرداد برگزار شد و از این تاریخ به بعد هر هفته شنبه‌ها از ساعت 30/15 تا 17 برگزار خواهد شد.

در این جلسات موضوعاتی چون بررسی تحولات نثر فارسی از ابتدا تا کنون، بررسی ویژگی نثر داستانی‌نویسان مشهور ایران و جایگاه نثر در داستان‌نویسی معاصر مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد.

کانون ادبیات ایران در خیابان مفتح، روبه‌روی سالن شیرودی، خیابان اردلان، پلاک 25  واقع شده است.
