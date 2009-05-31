به گزارش خبرنگار مهر، این جلسات با سخنرانی حسن میرعابدینی پژوهشگر، منتقد و مدرس ادبیات داستانی در محل تالار اجتماعات این کانون شکل می‌گیرد.



اولین جلسه از این سلسله جلسات روز شنبه 9 خرداد برگزار شد و از این تاریخ به بعد هر هفته شنبه‌ها از ساعت 30/15 تا 17 برگزار خواهد شد.



در این جلسات موضوعاتی چون بررسی تحولات نثر فارسی از ابتدا تا کنون، بررسی ویژگی نثر داستانی‌نویسان مشهور ایران و جایگاه نثر در داستان‌نویسی معاصر مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد.



کانون ادبیات ایران در خیابان مفتح، روبه‌روی سالن شیرودی، خیابان اردلان، پلاک 25 واقع شده است.

کد مطلب 888404