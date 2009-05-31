یک فیلمساز کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: فیلم سینمایی بین المللی روز رستاخیز ساخته احمد رضا درویش در کرمان ساخته می شود.

وی افزود: بیش از 70 درصد فیلم روز رستاخیز با موضوع عاشورا و شخصیت حضرت ابوالفضل (ع) در کلوتهای شهداد و شهرستان بم کرمان و بقیه آن در شهرهای اطراف تهران و سوریه تولید می شود.

حمید عسکری تصریح کرد: عوامل فیلم روز رستاخیز از 8 ماه قبل فعالیت خود در کرمان را آغاز کرده اند و این طرح در آستانه فیلم برداری است.

وی این پروژه را در تاریخ سینمای ایران بی سابقه خواند و افزود: ساخت این فیلم یکی از اتفاقات مثبت و بزرگ فرهنگی و هنری در ایران و کرمان است.

این کارگردان کرمانی از حضور عوامل داخلی و خارجی مطرح سینما در مجموعه روز رستاخیز خبر داد و عنوان کرد: جذابیت و پتانسیل منحصر بفرد جغرافیایی، نیروهای بومی فعال و مثبت اندیشی مدیران اجرایی کرمان از مهمترین عوامل انتخاب این استان برای ساخت فیلم روز رستاخیز در این خطه بوده است.

عسکری ساخت این فیلم در کرمان را فرصت مناسبی برای سینماگران بومی دانست و خاطرنشان کرد: با ساخت این فیلم و آشکار شدن پتاسیل های موجود کرمان در آینده ای نزدیک توجه بسیاری از فیلمسازان دنیا به این استان جلب می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از ساخت سریال دقیانوس توسط مهرداد خوشبخت از 6 ماه قبل در منطقه جیرفت کرمان خبر داد و اظهار داشت: پیش تولید سریال دیگری که اثر حسن هدایت است نیز در کرمان انجام شده است.