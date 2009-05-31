غنیمی فرد در گفتگو با مهر: قرارداد گازی با پاکستان منافع ملی را تامین می کند

حجت الله غنیمی فرد در گفتگو با مهر درباره برخی اظهارات مطرح شده مبنی بر اینکه گاز کافی برای فروش به پاکستان وجود ندارد، اظهار کرد: در این رابطه پیشتر مکاتباتی با مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت انجام گرفته است که آنها اعلام کرده اند که با توجه به زمان شروع صادرات گاز به پاکستان، طرحهای توسعه ای فازهای پارس جنوبی نیز تا آن زمان به پایان خواهد رسید.

وی افزود: با توجه به اینکه زمان انتقال فیزیکی گاز به پاکستان حدود 4 تا 5 سال آینده است. از این رو، پیش بینی می شود با توسعه فازهای پارس جنوبی هیچگونه نگرانی برای تامین گاز پاکستان و حتی هند در آینده وجود نخواهد داشت.



این مقام مسئول یادآور شد: زمانی قرارداد فروش گاز به پاکستان اجرایی خواهد شد، که ساخت خطوط لوله و ایستگاه های تقویت فشار گاز 2 طرف آماده انتقال گاز باشند.

نماینده ویژه وزیر نفت در مذاکرات خط لوله صلح در ادامه در رابطه با این موضوع که آیا خروج هند از مذاکرات توجیه اقتصادی این طرح فروش گاز را تحت تاثیر قرار خواهد داد، بیان کرد: فارغ از گازی که قرار است به پاکستان صادر شود، هم اکنون توسعه شبکه سراسری گاز به مناطق شرق کشور جز برنامه های الویت دار وزارت نفت است.

غنیمی فرد با بیان اینکه قرار است با ساخت خطوط جدید، شبکه گاز به استان سیستان و بلوچستان و سپس خراسان جنوبی توسعه پیدا کند، تصریح کرد: از این رو، ساخت خطوط لوله گاز تنها برای انتقال گاز به کشور هند و پاکستان نبوده و از این رو خروج هند تاثیری در توجیه اقتصادی این طرح ندارد.

به گفته این مقام مسئول، از سوی دیگر در صورتی که در زمان شروع صادرات گاز به پاکستان، کشور هند هم علاقمند به حضور در این پروژه باشد، با توجه به توسعه شبکه گاز در شرق کشور، امکان انتقال گاز بیشتر نیز به این کشور وجود دارد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه خروج هند و کاهش حجم انتقال گاز، تاثیری در قیمت و یا فرمول فروش گاز به پاکستان ندارد، تبیین کرد: عدم حضورهند موجب نشده است که قیمت را غیرمنطقی کنیم و قیمت فعلی فروش گاز به پاکستان، بر اساس نرم بازارهای بین المللی گاز در آسیا و اروپا از طریق خط لوله است.