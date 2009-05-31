ساختار اداری کمیته امداد تغییر می ‌کند

حسین انواری در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: این تجدید نظر در ساختار با هدف پاسخگویی به نیازهای اداری مناطق مختلف کشور و شهرستانهای جدید التاسیس صورت می‌ گیرد.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور گفت: پس از تصویب طرح که نیازی به مطرح شدن آن در کمیسیونهای هیئت دولت نیست، شرایط اجرا فراهم خواهد شد تا کمیته امداد در تمام شهرستانها یک دفتر رسمی داشته باشد.

وی در خصوص برخی مطالبات مسئولان و شوراهای شهرستان جدید تخت جلگه که از نیشابور منتزع شده است، عنوان کرد: با توجه به اینکه در نیشابور کمیته امداد تحت عنوان مناطق یک و دو وجود دارد در حال حاضر نیز می ‌تواند کمیته این شهرستان از یک شرایط استقلالی برخوردار شود و کارش را انجام بدهد و باید باقی مباحث اداری را به پس از تصویب طرح تجدید نظر در ساختار اداری موکول کرد.

وی درباره میزان افزایش مستمری ‌های افراد تحت پوشش کمیته امداد افزود: هنوز تصمیمی بر افزایش مستمری‌ ها گرفته نشده است و این رقم را پس از تنظیم بودجه امسال می ‌توانیم تعیین کنیم.

وی با تاکید بر اینکه این میزان افزایش باید با وزارت رفاه و امور اجتماعی هماهنگی و با بهزیستی یکسان دیده شود، گفت: سال گذشته نیز هماهنگی انجام شده و با ارقام مستمری سازمان بهزیستی یکسان شد.

وی خاطرنشان کرد: همه خدمات کمیته امداد را نباید در موضوع مستمری ‌ها دید بلکه مباحث اشتغال و خودکفایی، درمان و امداد، فرهنگی، مشاوره و حقوقی و ... نیز داریم که نمی‌ توانیم به صورت موردی برخورد کنیم.

وی تاکید کرد: آنچه که اولویت دارد نیاز خانواده محرومان است که باید بتوانیم آن را اجابت کنیم.

سرپرست کمیته امداد کشور با اشاره به اینکه بسته به تعداد افراد خانوار ماهیانه بین 25 تا 60 هزار تومان مستمری پرداخت می‌شود، خاطرنشان کرد: جدول حقوقی و میزان افزایش آن باید با هماهنگی وزارت رفاه و امور اجتماعی باشد.