به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مسعود جزایری معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح اظهار داشت: شنیده می‌شود بعضی اشخاص و سازمان‌های سیاسی تلاش دارند در راستای منافع گروه‌های سیاسی خود از نام مقدس بسیج با اضافه کردن پسوندهای ساختگی، بهره‌برداری‌های حزبی کنند که این مسئله برخلاف چارچوب‌های حاکم بر نیروی مقاومت بسیج است.



جزایری در ادامه پیرامون تشکل‌های کاذب گفت: چنانچه این مسئله باب شود خطر انشقاق‌های مصنوعی و کاذب در تشکل‌های ساختگی با نام بسیج، دور از انتظار نیست، لذا مسئولان مربوطه باید مانع چنین اقدامی شوند.



این مقام عالی‌رتبه نیروهای مسلح به ویژه در رابطه با زمینه‌سازی عده‌ای برای راه‌اندازی شاخه بسیج در ستادهای انتخاباتی گروه‌ها و احزاب اظهار داشت: کسانی که چنین استنباطی از بسیج دارند، برداشتشان اشتباه و خطا است و نباید چنین اقدامی انجام دهند.



معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در پایان از سازمان قضائی نیروهای مسلح خواست با این موضوع به صورت جدی و با حساسیت برخورد کند.

پیش از این جانشین فرمانده کل نیروی مقاومت بسیج در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه کلیه سازمانهای بسیج از جمله بسیج ادارات، دانشجویی و اساتید حق ورود به عرصه انتخابات و رقابت های سیاسی را ندارند، ترویج تفکر بسیجی در رقابت ها و ایجاد شاخه بسیج توسط ستادهای انتخاباتی برخی کاندیداها را بلامانع خوانده و از آن استقبال کرده بود . سردار همدانی گفته بود: اگر همه احزاب و ستادهای انتخاباتی این رویکرد را داشته باشند که تفکر و اندیشه بسیجی را به میدان بیاورند بسیار خوب است چرا که بسیجیان در جریان شیوه اجرای انتخابات قرار می گیرند . وی در عین حال تاکید کرد: اما اگر این مسئله به عنوان یک تاکتیک انتخاباتی از سوی احزاب و ستادهای انتخاباتی طرح شود، پذیرفتنی نیست .



پیش از این ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداها بیانیه اخیر سپاه درباره ورود بسیجیان غیر ویژه به عرصه انتخابات را اقدامی مثبت خوانده و از راه اندازی شاخه بسیج در این ستاد خبر داده بود.