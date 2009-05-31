ترکیب تیم جوانان ایران مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و پنجمین دوره مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان در رده مردان و پانزدهمین دوره بانوان 25 خرداد ماه 1388 به مدت شش روز در شهر بخارست پایتخت رومانی برگزار خواهد شد که به همین منظور کادر فنی تیم جوانان کشورمان ترکیب تیم اعزامی ایران به این رقابت ها را اعلام کرد.

بنابراین گزارش، ملی پوشان کشورمان جهت حضور در این دوره از پیکارها 22 خرداد ماه تهران را به مقصد استانبول و سپس بخارست ترک خواهند کرد.

ترکیب 9 نفره تیم ملی ایران به شرح زیر است که روز قبل از اعزام یک وزنه بردار از ترکیب اعزامی خط خواهد خورد.

دسته 62 کیلوگرم: سجاد بهروزی

دسته 69 کیلوگرم: مرتضی رضاییان

دسته 77 کیلوگرم: حمید ملکی، جعفر محمدپور

دسته 85 کیلوگرم: محمد زارعی

دسته 105 کیلوگرم: انوش آرمک، بهادر مولایی

دسته 105+ کیلوگرم: بهداد سلیمی، محمد حسین سیفی