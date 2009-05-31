افزایش دوره های مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان/ پذیرش محدود دانشجو

شهرام مهنا در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: پذیرش دانشجوی مجازی در دانشگاه سیستان و بلوچستان در هر دو دوره از طریق کنکور سراسری صورت گرفته و در هر دوره 40 نفر پذیرش شده اند.

وی با بیان اینکه دانشگاه سیستان و بلوچستان نزدیک به چهار سال است که مرکز آموزش الکترونیکی دارد، اظهار داشت: از سال گذشته با تاسیس دانشکده آموزشهای الکترونیکی نسبت به پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مجازی اقدام کرده ایم.

مدیر کل آموزش دانشگاه سیستان و بلوچستان افزود: امسال مجوز راه اندازی رشته مهندسی فناوری اطلاعات را هم دریافت کرده ایم اما از آنجا که بعد از برگزاری کنکور این مجوز صادر شد موفق به پذیرش دانشجو در این رشته نشدیم. اگر بشود در مرحله تکمیل ظرفیت در این رشته دانشجو می پذیریم در غیر این صورت از طریق کنکور سال بعد اقدام به جذب دانشجو خواهیم کرد.

وی در رابطه با اینکه چرا دانشگاه سیستان و بلوچستان تنها در مقطع کارشناسی ارشد دانشجوی مجازی می پذیرد گفت: از آنجا که دانشجویان کارشناسی نیاز به آموزش بیشتر دارند تنها در مقطع کارشناسی ارشد دانشجوی مجازی می پذیریم.

مهنا ادامه داد: برای تمام دانشجویان دوره های مجازی از روز نخست استاد مشاور در نظر می گیریم تا به کیفیت کار لطمه ای وارد نشود.