14 تفاهمنامه همکاری بین گلستان و آستاراخان امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس نیاوند پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در گرگان افزود: این تفاهمنامه میان استانداری گلستان و معاون استاندار و رئیس هیئت دولت آستاراخان روسیه فدراتیو در شهر گرگان در مورخ هفتم خردادماه 1388 هجری شمسی مطابق با 28 مه 2009 میلادی در 14 ماده تنظیم و در دو نسخه به زبانهای فارسی و روسی که هر دو متن از اعتبار حقوقی واحدی برخوردارند، امضا شده است.

وی اظهار داشت: امید است با همکاری های مشترک روابط تجاری، اقتصادی، فرهنگی، علمی و ... بین استان گلستان و آستاراخان روسیه فدراتیو گسترش یابد و زمینه های پیشرفت و ترقی استان را فراهم آورد تا شاهد رشد و توسعه هرچه بیشتر این استان در کلیه زمینه ها باشیم.

وی خاطرنشان کرد: توجه به پتانسیلهای بالقوه در بخشهای مختلف تجاری، اقتصادی، علمی، فرهنگی، انرژی و حمل و نقل و ...، موجب ارتقای سطح روابط دو کشور و تحکیم روابط سیاسی، اقتصادی طرفین موجب تعمیق دوستی بین مجالس دو کشور و تبادل ارتباطات می شود.

به گفته نیاوند، ایجاد زمینه همکاری با کشورهای همسایه حاشیه دریای خزر در تبادلات اقتصادی و تجاری و جذب سرمایه گذاران خارجی را موجب ترقی و توسعه صنعتی استان موثر است.

معاون استاندار گلستان بیان داشت: توسعه روابط همکاری بین این استان و آستاراخان، زمینه مبادلات بین استانهای این دو کشور را بیش از پیش بهبود بخشد و به همگرایی و تقویت همکارهای این دو کشور در عرصه های مختلف می انجامد.

وی عنوان کرد: همچنین هماهنگی، تعامل، همکاری و مواضع مشترک کشورهای همسایه حاشیه دریای خزر در مسائل منطقه ای و جهانی به صلح، ثبات و امنیت بیش از پیش می انجامد و موجب تداوم همکاری ها می شود.