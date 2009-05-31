دولت نهم محدودیتی برای مشارکت زنان ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، فاطمه آلیا صبح یکشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان اظهار داشت: هرچند احمدی نژاد در تبلیغات خود صحبتی از وعده به زنان به میان نیاورد اما تلاش کرد تا 6 وزیر را به کابینه ببرد که در این باره مجلس زمینه خوبی را نشان نداد.

وی در ادامه سخنان خود به بحث حقوق زنان اشاره کرد و گفت: در همه دنیا چند سالی است که برای حضور زنان و مطالبات آنان صحبتهای بسیاری می شود و در زمان انتخابات با توجه به تاثیرات زنان این صحبت ها پررنگ تر می شود.

آلیا عنوان کرد: نمی توان به موضوع حقوق زنان در دولت نهم جدای از دولتهای قبل آن پرداخت.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ما نمی گوییم وضعیت مطلوب است اما مفتخریم زنان در جمهوری اسلامی با پشتوانه رای و انتخاب به مجلس می آیند.

آلیا وضعیت تفکر جامعه در زمانهای مختلف را متفاوت خواند و افزود: به عنوان نمونه در دور هفتم مجلس شورای اسلامی 13 نماینده زن در مجلس حضور داشتند اما در دور هشتم این تعداد به 8 نفر کاهش یافت.

وی با اشاره به روند حمایت از حقوق زنان در ایران گفت: در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، دفتر امور زنان تشکیل شد که همزمان با فضای بین المللی و فعالیتها در آن دوره محدود بود.

وی تصریح کرد: در دولت خاتمی به تبع رویکرد اصلاحات، مشارکت های سیاسی و اجتماعی در دستور کار قرار گرفت و برخی از عملکردها مثبت بود اما رویکرد کلی منطبق با فرهنگ اسلامی و ایرانی نبود به طوریکه در مجلس هفتم این موضوع مورد تحقیق و تفحص قرار گرفت.

رئیس کمیته حقوق بشر کمیته امنیت ملی اظهار داشت: در هر دورانی که زنان در جایگاه واقعی خود قرار گرفتند موثر واقع شدند اما در صورت فرمایشی بودن هم به خود و هم به جامعه زنان لطمه وارد کرده اند.

آلیا از خانواده به عنوان سرمایه ملی کشورها و عنصر قدرت نام برد و با بیان اینکه اگر خانواده متزلزل شود قدرت ملی تضعیف می شود، گفت: در دولت نهم مرکز امور مشارکت زنان با رویکرد سیاسی و اجتماعی به مرکز امور زنان و خانواده تغییر یافت.

رئیس کمیته حقوق بشر کمیته امنیت ملی مشارکت حداکثری در انتخابات را مهمترین بحث ذکر کرد و افزود: همه دنیا به انتخابات ایران به عنوان نمونه ای حکومت دینی موفق چشم دوخته اند.

آلیا افزود: از سوی دیگر دشمنان انقلاب گسترش بیداری دینی در دنیا را مشاهده می کنند و در اوایل انقلاب می گفتند که انتخابات در ایران فرمایشی است و دموکراسی در ایران وجود ندارد اما اکنون در مقطعی قرار داریم که دیگر نمی توانند بگویند انتخابات در ایران فرمایشی است و بر حضور مردم در انتخابات توجه دارند.

وی اضافه کرد: حضور در انتخابات، قدرت بازدارندگی ما را افزایش می دهد و نشانگر آن است که انقلاب اسلامی دارای پشتوانه مردمی است و با میزان رای سطح مقبولیت انقلاب متجلی می شود.

این فعال حقوق زنان از شرکت در انتخابات به عنوان یک حق نام برد و خاطرنشان کرد: انسان آگاه این حق را به دیگران واگذار نمی کند.

آلیا اظهار داشت: هر چهار نامزد دور دهم انتخابات ریاست جمهوری مورد تایید شورای نگهبان و قابل احترام هستند و هر کدام در مقطعی از زمان برای کشور و نظام خدمت کرده اند.

سخنان الهه کولایی مصرف تبلیغاتی دارد

در ادامه این نشست نوبت به پرسشهای دانشجویان رسید، وی در پاسخ به نخستین پرسش که به صورت کتبی توسط مجری برنامه با موضوع نظر شما درباره سخنان کولایی در دانشگاه کرمان که دولت نهم زنان را به خانه برگرداند، چیست؟ گفت: فردی که به جایگاه نمایندگی مجلس و استادی در دانشگاه رسیده است باید بداند وضعیت چگونه است؟ این سخنان مصرف تبلیغاتی دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آمار نشان می دهد زنان در دولت نهم در لایه های اجتماعی حضور بیشتری دارند.

گشت ارشاد در زمان خاتمی پایه گذاری شد

نخستین دانشجویی که در این نشست به طرح پرسش خود به صورت شفاهی پرداخت دانشجوی پسری بود او سئوالات خود را در قالب نوشته ای با عنوان به آقای احمدی نژاد بگویید مطرح کرد.

وی گفت: به دولت بگویید آیا امنیت زنان با گشت ارشاد و سهمیه بندی دانشگاه حل می شود؟ این دانشجو خواستار حضور احمدی نژاد در زندان زنان و توجه ویژه به حقوق زنان شد.

وی در پایان سخنان خود عنوان کرد: باید شرایطی مهیا شود که زنان نیز بتوانند در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند.

آلیا در پاسخ به صحبتهای پایانی این دانشجو گفت: شما به کاندیداهای خانم در انتخابات مجلس شورای اسلامی رای دهید تا تعداد آنها بیشتر شود.

وی افزود: گشت ارشاد از زمان خاتمی پایه گذاری شد اما رفتار به این صورت در زمان موسوی بیشترین شدت را داشت به طوریکه در بخشنامه های تربیت معلم ذکر می شد که دم پای شلوار دانش آموزان را سانتی متر کنید.

آلیا تاکید کرد: گشت ارشاد مصوبه دولت نبود و به صورت مستقل زیر نظر نیروی انتظامی فعالیت می کند.

وی گفت: سهمیه بندی ها در دانشگاههای ممتاز لحاظ نشده است و سعی می شود برای حضور دانشجویان در دانشگاه محل زندگی شان در نزدیکی خانواده هایشان برنامه ریزی شود.

آلیا وضعیت زندان زنان ایران را در مقایسه با دیگر کشورها مناسب دانست و افزود: در این زمینه اطلاعات اشتباهی از سوی برخی از NGO های داخلی که از خارج کشور کمک می گیرند ارائه می شود.

وی در پاسخ به این سئوال کتبی که آیا زنان با توجه به احساسات خود شایسته تصدی پستهای کلیدی هستند؟ عنوان کرد: قانون اساسی ما منعی برای این موضوع ندارد.



درباره لایحه چند همسری مردان جو سازی شد

طرح بحث قانونی شدن لایحه چند همسری مردان سئوالی است که در بیشتر سخنرانی هایی که آلیا دارد مطرح می شود و در این نشست هم این پرسش به صورت کتبی پرسیده شد و این فعال حقوق زنان در این باره اظهار داشت: درباره لایحه مربوط به این موضوع جوسازی های بسیاری شد در حالیکه اصل این لایحه ازدواج پنهانی مردان را محدود می کند و این لایحه فعلا در دستور کار مجلس نیست.

تنها یک دختر دانشجو در این نشست به طرح سئوال به صورت شفاهی پرداخت، وی بسیاری از سخنان آلیا را به نقد کشید.

آلیا در پاسخ به سئوالات و سخنان این دختر جوان گفت: ما خوشحالیم که انقلاب کردیم تا دخترانمان با این شجاعت و بدون واهمه حرف دلشان را بزنند و البته بعد هم در جای دیگر شعار بدهند که ما آزادی نداریم!

وی با صراحت عنوان کرد: براساس قانون من با کف 500 هزار رای برای نمایندگی در مجلس انتخاب شدم حال اینکه شما من را نماینده بدانید یا ندانید تکلیفم این است که به صلاح شما و امثال شما کار کنم.

وی خطاب به دانشجویان گفت: بعضی از بچه ها به پدر و مادرهایشان می گویند ما شما را قبول ندارم اما والدین باز هم به آنها لطف دارند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان سخنان خود از دانشجویان خواست: با مطالعه و آگاهی به هر کاندیدایی که می خواهند رای بدهند و جامعه را بسازند و به فرهنگ غنی اسلامی توجه کنند.