۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۰۲

گزارش خبرنگار اعزامی مهر- 22

نشست تخصصی روحانیون کاروانهای عمره برگزار شد

نشست تخصصی روحانیون کاروانهای عمره مستقر در مدینه با موضوع بررسی احرام کودکان و نوجوانان در سالن اجتماعات بعثه مقام معظم رهبری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره، حجت الاسلام قریشی معاون بعثه مقام معظم رهبری با تشریح احکام احرام کودکان و نوجوانان به تشریح فتاوای مراجع تقلید در این موضوع پرداخت و افزود: برای نوجوانان ممیز بهتر است احرام انجام شود. در صورتی که پدر این شخص همراه اوست به واسطه ولایتی که بر او دارد پدر اعمال را برای او انجام دهد و اگر شخص دیگری با او است به صورت وکالتی اعمال را برای او به جا آورد.

حجت الاسلام اسکندری نماینده معاون آموزش و پ‍ژوهش بعثه مقام معظم رهبری نیز ضمن تشریح اطلاعیه جدید بعثه مقام معظم رهبری برای جلوگیری از برخی بی نظمی ها و اقدامات خلاف شئون شیعه خواستار توجه بیشتر روحانیون کاروانها به این موارد شد.
