نشست تخصصی روحانیون کاروانهای عمره برگزار شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره، حجت الاسلام قریشی معاون بعثه مقام معظم رهبری با تشریح احکام احرام کودکان و نوجوانان به تشریح فتاوای مراجع تقلید در این موضوع پرداخت و افزود: برای نوجوانان ممیز بهتر است احرام انجام شود. در صورتی که پدر این شخص همراه اوست به واسطه ولایتی که بر او دارد پدر اعمال را برای او انجام دهد و اگر شخص دیگری با او است به صورت وکالتی اعمال را برای او به جا آورد.



حجت الاسلام اسکندری نماینده معاون آموزش و پ‍ژوهش بعثه مقام معظم رهبری نیز ضمن تشریح اطلاعیه جدید بعثه مقام معظم رهبری برای جلوگیری از برخی بی نظمی ها و اقدامات خلاف شئون شیعه خواستار توجه بیشتر روحانیون کاروانها به این موارد شد.

