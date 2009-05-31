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۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۲۰

"گلیم نقش برجسته" اوج هنر ایلامی در کشور است

"گلیم نقش برجسته" اوج هنر ایلامی در کشور است

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایلام گفت: "گلیم نقش برجسته" اوج هنر ایلامی در کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود اسکندری پیش ازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر بیش از هشت هزار صنعتگر صنایع دستی در استان ایلام فعالیت دارند.

وی بیان داشت: از این تعداد بیش از پنج هزار نفر در ساخت گلیم نقش برجسته مهمترین و اصیل ترین صنایع دستی استان ایلام فعالیت دارند.

این مسئول با اشاره به اینکه ساخت گلیم نقش برجسته اوج هنری ایلامی در کشور است، خاطرنشان کرد: سالانه 10 هزار متر مربع گلیم نقش برجسته در استان ایلام تولید و بخش از آن نیز خارج از کشور صادر می شود.

اسکندری عنوان کرد: بیشتر فعالیتهای صنایع دستی استان ایلام به ویژه در بخش آموزش به بخش خصوصی واگذار شده است.

این مسئول یادآور شد: سال گذشته بیش از هزار و 800 نفر در استان ایلام آموزشهای صنایع دستی را فرا گرفته اند.

کد مطلب 888442

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