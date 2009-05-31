خصوصی سازی اولویت دولت دهم شود/ قصد دولت نهم برای تسریع در اجرای اصل 44

فاطمه آلیا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، به سرانجام رساندن هدفمند سازی یارانه ها را یکی از مهمترین اولویت های دولت دهم برشمرد و گفت: مجلس و دولت پیرامون این طرح کار کرده اند و دولت دهم باید تلاش خود را برای اجرایی کردن این طرح به کار بندد.

وی افزود: اجرای کامل سیاستهای اصل 44 قانون اساسی با هدف تقویت بخش تعاونی و حمایت از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری از دیگر اولویت های لازم برای دولت دهم است که در عرصه اقتصاد کشور بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: با تقویت بخش تعاونی بخشی از انتظارات اقتصادی کشور پاسخ داده می شود و با تقویت بخش خصوصی در جهت گسترش سرمایه گذاری ها اقدام می شود و همه وهمه به رونق اقتصادی کشور می انجامد.

آلیا یادآور شد: در اجرای اصل 44 قانون اساسی در ابتدای کار سرعت مورد انتظار را شاهد نبودیم، اما در شرایط فعلی با فراهم شدن سازوکار و بستر لازم برای آن و جدیت دولت نهم در این راستا در آینده ای نزدیک شاهد تسریع در واگذاری نهادهای دولتی به بخش خصوصی و تعاونی خواهیم بود.

وی تاکید کرد: دولت دهم باید با جدیت خصوصی سازی را پیگیری کند زیرا در دوره دولت نهم هم دولت و هم مجلس بر اجرای این اصل به صورت دقیق تاکید داشتند، ما در دوره های قبل تجربه موفقی از خصوصی سازی نداشته ایم و خصوصی سازی ما در حد شبه دولتی باقی ماند و امروز با آسیب شناسی انجام شده بستر لازم آماده اجرای این اصل از قانون است و پیش بینی می شود اشکالات آن رفع شده باشد.