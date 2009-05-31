77 درصد از نیروهای کار پالایشگاه پارسیان افراد بومی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، ایرج خرم دل ظهر یکشنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: همچنین 16 درصد از مجموع نیروهای کار پالایشگاه نیز بومیان فارس بوده و تنها شش درصد نیروها مربوط به خارج از استان هستند.

وی با اشاره به ظرفیت و وضعیت این پالایشگاه نیز بیان کرد: پالایشگاه پارسیان با ظرفیت تولید اسمی 83 میلیون مترمکعب در روز گاز طبیعی به عنوان سومین پالایشگاه بزرگ گاز کشور معرفی شده که تامین 10.7 درصد از سبد انرژی و 17.5 درصد از گاز طبیعی کشور را بر عهده دارد.

مدیرعامل پالایشگاه گاز پارسیان عنوان کرد: این پالایشگاه به دو بخش پارسیان یک شامل واحدهای 400، 500 و 800 تولید گاز و پارسیان دو شامل واحدهای پالایشگاهی 104 و 103، نیروگاه برق و آب آتش نشانی تقسیم شده است.

خرم دل ضمن تشریح فعالیتهای صورت گرفته در این پالایشگاه طی سالهای 86 تا به امروز نیز بیان کرد: همچنین طرحها و پروژه هایی نیز برای این پالایشگاه در دست اقدام بوده که شامل احداث واحد تولید اتان، پروپان، بوتان و بنزین طبیعی، احداث نیروگاه گازی 100مگاواتی، احداث مخازن ذخیره محصولات پروپان، بوتان و بنزین طبیعی، احداث خطوط لوله انتقال فرآورده ها و ... است.