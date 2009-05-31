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۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۳۲

ایرج خرم دل:

77 درصد از نیروهای کار پالایشگاه پارسیان افراد بومی هستند

77 درصد از نیروهای کار پالایشگاه پارسیان افراد بومی هستند

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل پالایشگاه پارسیان گفت: براساس اقدامات و برنامه ریزی های به عمل آمده در حال حاضر 77 درصد از نیروهای کاری پالایشگاه پارسیان را افراد بومی منطقه تشکیل می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، ایرج خرم دل ظهر یکشنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: همچنین 16 درصد از مجموع نیروهای کار پالایشگاه نیز بومیان فارس بوده و تنها شش درصد نیروها مربوط به خارج از استان هستند.

وی با اشاره به ظرفیت و وضعیت این پالایشگاه نیز بیان کرد: پالایشگاه پارسیان با ظرفیت تولید اسمی 83 میلیون مترمکعب در روز گاز طبیعی به عنوان سومین پالایشگاه بزرگ گاز کشور معرفی شده که تامین 10.7 درصد از سبد انرژی و 17.5 درصد از گاز طبیعی کشور را بر عهده دارد.

مدیرعامل پالایشگاه گاز پارسیان عنوان کرد: این پالایشگاه به دو بخش پارسیان یک شامل واحدهای 400، 500 و 800 تولید گاز و پارسیان دو شامل واحدهای پالایشگاهی 104 و 103، نیروگاه برق و آب آتش نشانی تقسیم شده است.

خرم دل ضمن تشریح فعالیتهای صورت گرفته در این پالایشگاه طی سالهای 86 تا به امروز نیز بیان کرد: همچنین طرحها و پروژه هایی نیز برای این پالایشگاه در دست اقدام بوده که شامل احداث واحد تولید اتان، پروپان، بوتان و بنزین طبیعی، احداث نیروگاه گازی 100مگاواتی، احداث مخازن ذخیره محصولات پروپان، بوتان و بنزین طبیعی، احداث خطوط لوله انتقال فرآورده ها و ... است.

پالایشگاه پارسیان در 12کیلومتری جنوب منطقه مهر (MOHR) واقع در 450 کیلومتری جنوب شرقی فارس قرار دارد.

کد مطلب 888450

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