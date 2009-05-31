دامپزشکی یزد دو میلیارد ریال غرامت به دامداران یزد پرداخت کرد

علی‌ اکبر حدادزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در راستای کنترل و پیشگیری از بیماریهای مشترک بین انسان و دام سال گذشته 282 راس گاو مبتلا به بیماری سل و بروسلوز (تب مالت) توسط اداره کل دامپزشکی کشتار شد و مبلغ دو میلیارد و 248 میلیون و 524 هزار و 225 ریال غرامت به صاحبان این دامها پرداخت شد.

وی افزود: بیماری سل و بروسلوز از بیماریهای مشترک بین انسان و دام هستند که همواره تهدیدی جدی برای جامعه بشری به شمار می ‌رود.

حدادزاده خاطرنشان کرد: استراتژی سازمان دامپزشکی برای مقابله با این بیماریها، ریشه‌کنی آن از طریق واکسیناسیون جمعیت دامی کشور در مقابل بیماری تب مالت، انجام تست سل برای گاوداریهای تحت پوشش و کشتار دامهای مبتلا به سل و بروسلوز است.

مدیرکل دامپزشکی استان یزد بیان داشت: بیماری تب مالت می ‌تواند از طریق شیر، پنیر و سایر فرآورده‌های لبنی غیرپاستوریزه به انسان منتقل شود.

وی تاکید کرد: به همین دلیل لازم است مردم برای جلوگیری از این بیماری و رواج آن در جامعه، از خرید و مصرف فرآورده‌ های لبنی غیرپاستوریزه و نامطمئن خودداری کنند.

حدادزاده از دامداران خواست؛ به محض مشاهده علائم این بیماریها دامپزشکی را در جریان قرار دهند تا نسبت به معاینه و مداوای دامها اقدام شود.

وی یادآور شد: تب مالت به تب هزارچهره معروف است و از علائم آن می‌ توان به لرز و تب متناوب، خستگی قابل توجه، درد هنگام لمس ستون فقرات، سردرد، بزرگ شدن گره‌ های لنفاوی اشاره کرد.

حدادزاده ادامه داد: این بیماری یکی از مهمترین بیماریهای مشترک انسان و دام به شمار می‌ رود که در آن باکتری بروسلا که ایجاد کننده بیماری است، طیف وسیعی از پستانداران اهلی و وحشی را مبتلا می‌سازد.

وی عنوان کرد: این بیماری به علت ایجاد سقط جنین در دام، کاهش تولید شیر، عقیمی و نازایی دام‌های مبتلا را به دنبال خواهد داشت.

حدادزاده خاطرنشان کرد: همچنین به علت ابتلای انسان به این بیماری نیز، تب مالت همواره دو بعد اقتصادی و بهداشتی مورد توجه قرار می ‌گیرد.