وجود خلأ علمی در فضای انتخابات/ جبران خلأ علمی با برگزاری نشست

به گزارش خبرنگار مهر، صادق واعظ زاده صبح یکشنبه در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران علت برگزاری نشست خود را احساس کمبود ارائه برنامه های علمی در فضای انتخاباتی عنوان کرد و گفت: امیدوارم با گزارش عملکرد معاونت علمی ریاست جمهوری که امروز ارائه می شود خلا علمی زیادی که در فضای انتخابات احساس می شود، جبران شود.

وی اضافه کرد: البته این موضوع که مسائل علمی از مناقشات انتخاباتی و سیاسی به دور است، خوب است اما انتظار این بود که کاندیداها که برنامه های متعددی را اعلام می کنند در این میان برنامه های خود برنامه های مربوط به علم و فناوری را نیز اعلام می کردند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: به نظر می رسد برنامه های علم و فناوری تحت الشعاع مسائل اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است و من لازم دانستم که به این برنامه ها اشاره کنم تا حدی این خلاء جبران شود.

وی با اشاره به عملکرد دو ساله این معاونت از زمان تأسیس گفت: دستاوردهای این معاونت در زمینه سیاستگذاری اجرایی در حوزه پژوهش شامل مطالعه، تدوین و ابلاغ سیاستهای مراکز پژوهشی دستگاههای اجرایی در اردیبهشت ماه 1387 و بر طبق مصوبه دولت می شود.

واعظ زاده با اشاره به عملکرد این معاون در زمینه ارزیابی سیاستها در حوزه پژوهش گفت: ارزیابی علمی میزان تحقق سیاستهای مزبور در مراکز پژوهشی با همکاری معاونان پژوهشی وزارتخانه های متبوع، شش ماه پس از ابلاغ سیاستها و تسلیم نتایج ارزیابی به وزارتخانه های ذیربط توسط معاون علمی انجام شده است.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری مساعدت موثر به مراکز پژوهشی دستگاههای اجرایی به تناسب نتایج ارزیابی شده که منجر به تخصیص صد در صد یا بیشتر از بودجه سال 1387 مراکز موفق شد را یکی دیگر از دستاوردهای معاونت علمی ذکر کرد.

وی اضافه کرد: همچنین در راستای هماهنگی و ساماندهی طرحهای پژوهشی کاربردی حدود 500 شرکت، بانک و موسسه انتفاعی دولتی در اجرای بند 26 قانون بودجه سال 1387 و از طریق تعیین گردش کار لازم و برگزاری جلسات هماهنگی میان وزارتخانه های علوم و بهداشت و دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی وابسته و دستگاههای مزبور که منجر به عقد حدود پنج هزار میلیارد ریال تفاهم نامه طرحهای پژوهشی بین دستگاههای یاد شده از یک طرف و دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی از طرف دیگر در سال 1387 شد.

واعظ زاده ایجاد و راهبری سامانه الکترونیکی طرحهای پژوهشی دستگاههای اجرایی به منظوراعلام نیازهای پژوهشی آنها به دانشگاهها و مراکز پژوهشی را نیز دستاورد معاونت علمی در دو سال اخیر دانست و گفت: تاکنون تخصیص 112 میلیون یورو به مراکز وابسته به وزارت بهداشت (در سال 1387) و یک هزار و 500 میلیارد ریال به مراکز وابسته به وزارت علوم (در سال 1388) مطابق دستور ریاست جمهوری تحقق یافته است.

وی با اشاره به دستاوردهای معاونت علمی ریاست جمهوری در حوزه فناوری گفت: هماهنگی و پشتیبانی فناوریهای راهبردی کشور با ایجاد ستادهای فناوری، برنامه ریزی فناوریهای راهبردی کشور، تعیین و تقویت زمینه های اساسی فناوریهای راهبردی بخشی از کارهایی بوده که در معاونت علمی صورت گرفته است.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین تخصیص تسهیلات تجاری سازی به زمینه های اساسی فناوری و بسط و ارتقای همکاریهای دانشگاه و صنعت را دیگر دستاوردهای حوزه مسئولیتی خود دانست.

وی درباره عملکرد این معاونت در حوزه نوآوری نیز گفت: ارزیابی اختراعات کشور، حمایت از حدود یک هزار مخترع کشور، تسهیل خدمت رسانی دستگاههای دولتی به نوآوران، کمک به پارکهای علمی و فناوری و رفع موانع و تسهیل تجاری سازی نوآوری ها و برگزاری جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی توسط معاونت علمی وفناوری در سالهای اخیر انجام شده است.

واعظ زاده تشکیل کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری دولت را پیشنهاد معاونت علمی دانست و گفت: این کمیسیون به تصویب دولت رسید و با ایجاد دبیرخانه مربوط به عنوان یکی از کمیسیونهای اصلی دولت با حضور وزرای علمی و اقتصادی شروع به کار کرده است.