فردا دور دوم گفتگوهای هسته ای روسیه و آمریکا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دیپلماتها اعلام کردند که پس از نخستین نشست دو هفته پیش در مسکو دو طرف قرار است تا در نشستی 3 روزه پیمان کاهش تسلیحات استراتژیک موسوم به استارت را در پشت درهای بسته و در ژنو بررسی کنند.

"ایان کلی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن گفت: من فکر می کنم که در حال حاضر بهتر است تا جزئیات گفتگوها را محرمانه نگه داریم و تصور من این است که این بهترین شیوه برای انجام این نوع از گفتگوها می باشد.

یک دیپلمات روسی نیز در این باره افزود: انتظار می رود تا نتایج دور اول گفتگوهای بین دو کشور تا دیدار باراک اوباما و دیمیتری مدودف رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه از 6 تا 8 جولای منتشر شود.

پیمان استارت 1 که منجر به کاهش تولید 6 هزار کلاهک هسته ای دور برد یا استراتژیکی شده قرار است در ماه دسامبر پایان یابد،. در پیمان بعدی مسکو کاهش کلاهک های هسته ای بین هزار و 700 و دو هزار و 200 تا آخر سال 2012 خواستار شده است.