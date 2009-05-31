  1. سیاست
  2. سایر
۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۲۵

فردا دور دوم گفتگوهای هسته ای روسیه و آمریکا برگزار می شود

فردا دور دوم گفتگوهای هسته ای روسیه و آمریکا برگزار می شود

دور دوم گفتگوهای روسیه و آمریکا در خصوص پیمان استارت فردا دوشنبه در ژنو سوئیس آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دیپلماتها اعلام کردند که پس از نخستین نشست دو هفته پیش در مسکو دو طرف قرار است تا در نشستی 3 روزه پیمان کاهش تسلیحات استراتژیک موسوم به استارت را در پشت درهای بسته و در ژنو بررسی کنند.

"ایان کلی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن گفت: من فکر می کنم که در حال حاضر بهتر است تا جزئیات گفتگوها را محرمانه نگه داریم و تصور من این است که این بهترین شیوه برای انجام این نوع از گفتگوها می باشد.

یک دیپلمات روسی نیز در این باره افزود: انتظار می رود تا نتایج دور اول گفتگوهای بین دو کشور تا دیدار باراک اوباما و دیمیتری مدودف رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه از 6 تا 8 جولای منتشر شود.

پیمان استارت 1 که منجر به کاهش تولید 6 هزار کلاهک هسته ای دور برد یا استراتژیکی شده قرار است در ماه دسامبر پایان یابد،. در پیمان بعدی مسکو کاهش کلاهک های هسته ای بین هزار و 700 و دو هزار و 200 تا آخر سال 2012 خواستار شده است.

کد مطلب 888458

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها