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۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۱۴

بایرن مونیخ اعلام کرد:

ریبری 100 میلیون یورو

ریبری 100 میلیون یورو

مدیر ورزشی باشگاه بایرن مونیخ اعلام کرد فرانک ریبری 100 میلیون یورو می ارزد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر برخی از تیم های لیگ برتری از جمله منچستریونایتد و چلسی حاضرند با پرداخت 50 میلیون یورو این بازیکن را به عضویت تیم خود درآورند.

اولی هوینس، در گفتگو با روزنامه بیلد اظهار داشت: اگر کاکا، بازیکن برزیلی میلان، 125 میلیون یورو می ارزد پس ما باید بر روی ریبری 100 میلیون یورو قیمت بگذاریم. البته ما قصد فروش این بازیکن را نداریم و می خواهیم فرانک را اینجا نگه داریم.

ریبری 26 ساله دو سال دیگر با بایرن قرارداد دارد و کارل هاینز رومنیگه، رئیس باشگاه بایرن، در خصوص او گفته است: فقط بایرن در خصوص آینده این بازیکن تصمیم گیری می کند اگرچه میلیون یورو به ما پیشنهاد شود.

کد مطلب 888460

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