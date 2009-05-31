به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر برخی از تیم های لیگ برتری از جمله منچستریونایتد و چلسی حاضرند با پرداخت 50 میلیون یورو این بازیکن را به عضویت تیم خود درآورند.

اولی هوینس، در گفتگو با روزنامه بیلد اظهار داشت: اگر کاکا، بازیکن برزیلی میلان، 125 میلیون یورو می ارزد پس ما باید بر روی ریبری 100 میلیون یورو قیمت بگذاریم. البته ما قصد فروش این بازیکن را نداریم و می خواهیم فرانک را اینجا نگه داریم.

ریبری 26 ساله دو سال دیگر با بایرن قرارداد دارد و کارل هاینز رومنیگه، رئیس باشگاه بایرن، در خصوص او گفته است: فقط بایرن در خصوص آینده این بازیکن تصمیم گیری می کند اگرچه میلیون یورو به ما پیشنهاد شود.