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۲۷ خرداد ۱۳۸۸، ۹:۰۴

ذبحی در گفتگو با مهر مطرح کرد:

دستگاه قضائی در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر قاطعانه تر برخورد کند

دستگاه قضائی در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر قاطعانه تر برخورد کند

معاون قضائی دادستان کل کشور تاکید کرد: دستگاه قضائی باید استحکام و قاطعیت بیشتری در صدور احکام مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر داشته باشد.

حسین ذبحی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص روند مبارزه با مواد مخدر گفت: بررسیها نشان می دهد که تلاش دستگاهها در مبارزه با مواد مخدر نتیجه مثبت داشته است. اما درعین حال باید قاطع تر و فراگیرتر روند مبارزه را ادامه داد و به خصوص دستگاه قضائی نیز باید استحکام و قاطعیت بیشتری در صدور احکام داشته باشد.

بر اساس اعلام دادستان کل کشور ، بین 40 تا 45 درصد زندانیان در کشور در ارتباط با مواد مخدر دستگیر شده اند و حجم بالایی از پرونده های موجود در دستگاه قضائی مربوط به مواد مخدر است.

همچنین، بر اساس اعلام ستاد مبارزه با مواد مخدر، در حال حاضر یک میلیون و 500 هزار معتاد در کشور وجود دارد که از این تعداد 700 هزار معتاد به صورت دائم مواد مصرف می کنند و مصرف مابقی به صورت تفننی است.

معاون قضائی دادستان کل کشور در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت ریشه کن سازی موادمخدر و برخورد با سرشبکه ها اظهار داشت: تا زمانی که قاچاقچیان اصلی را دستگیر و راهی زندان نکنیم قادر به ریشه کن نمودن این معضل در کشور نخواهیم بود .

ذبحی ، به روند قضائی رسیدگی به جرائم مواد مخدر اشاره کرده و گفت: اعمال تخفیف به خصوص به مجرمان در ارتباط با مواد مخدر نباید بر اساس دل رحمی و دلسوزی باشد، بلکه مصالح ملی باید مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 888463

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