دستگاه قضائی در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر قاطعانه تر برخورد کند

حسین ذبحی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص روند مبارزه با مواد مخدر گفت: بررسیها نشان می دهد که تلاش دستگاهها در مبارزه با مواد مخدر نتیجه مثبت داشته است. اما درعین حال باید قاطع تر و فراگیرتر روند مبارزه را ادامه داد و به خصوص دستگاه قضائی نیز باید استحکام و قاطعیت بیشتری در صدور احکام داشته باشد.

بر اساس اعلام دادستان کل کشور ، بین 40 تا 45 درصد زندانیان در کشور در ارتباط با مواد مخدر دستگیر شده اند و حجم بالایی از پرونده های موجود در دستگاه قضائی مربوط به مواد مخدر است.

همچنین، بر اساس اعلام ستاد مبارزه با مواد مخدر، در حال حاضر یک میلیون و 500 هزار معتاد در کشور وجود دارد که از این تعداد 700 هزار معتاد به صورت دائم مواد مصرف می کنند و مصرف مابقی به صورت تفننی است.

معاون قضائی دادستان کل کشور در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت ریشه کن سازی موادمخدر و برخورد با سرشبکه ها اظهار داشت: تا زمانی که قاچاقچیان اصلی را دستگیر و راهی زندان نکنیم قادر به ریشه کن نمودن این معضل در کشور نخواهیم بود .

ذبحی ، به روند قضائی رسیدگی به جرائم مواد مخدر اشاره کرده و گفت: اعمال تخفیف به خصوص به مجرمان در ارتباط با مواد مخدر نباید بر اساس دل رحمی و دلسوزی باشد، بلکه مصالح ملی باید مورد توجه قرار گیرد.