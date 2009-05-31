مشکل ترافیک با اختصاص یک سال یارانه سوخت به حمل و نقل حل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون حمل و نقل وترافیک شهرداری تهران با بیان این مطلب و اینکه سالانه 25 میلیارد دلار انرژی در کشور سوازنده می شود، گفت: دانش و امکانات لازم برای توسعه سریع شبکه حمل ونقل عمومی با محوریت مترو در کشور وجود دارد و درصورتی که اعتبارات مورد نیاز تامین شود در مدتی کوتاه می توان مشکل ترافیک در تمام کلان شهرهای کشور را حل کرد.

جعفر تشکری هاشمی افزود: یکی از اصلی‌ترین محورهای اصلاح الگوی مصرف در حوزه سوخت و انرژی توسعه شبکه حمل ونقل عمومی است که در صورت توجه ویژه مسئولین به این موضوع می توان با یک سرمایه گذاری منطقی علاوه بر کاهش چشم گیر مصرف سوخت و انرژی در کشور می توان از میلیاردها تومان خسارات ناشی از ترافیک در شهرها جلوگیری کرد.

معاون شهردار تهران تصریح کرد : تنها تکمیل شبکه مترو تهران ، ضمن آنکه حجم انبوهی از سفرهای شهری را تحت پوشش قرار داده و از حجم ترافیک می کاهد، می‌تواند 95 درصد در مصرف انرژی صرفه جویی ایجاد کند زیرا در هر سفر با خودروی شخصی حدود 2 هزار و 600 کیلو ژول انرژی مصرف می‌شود حال آنکه همان سفر با مترو تنها 120 کیلو ژول انرژی نیاز دارد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین هر جابه جایی با مترو حداقل نیم ساعت در وقت شهروندان صرفه جویی به دنبال دارد و در واقع با تحقق میلیون ها سفر سالانه با مترو، از اتلاف زمان بسیار زیادی جلوگیری می شود.

معاون حمل ونقل و ترافیک با بیان اینکه به کارگیری سیستم های هوشمند نیز در کاهش مصرف سوخت و ترافیک بسیار موثر است ادامه داد: اگرچه با توسعه حمل و نقل عمومی و به کارگیری سیستم های هوشمند می‌توان درصد قابل توجهی از مصرف سوخت و انرژی را کاست اما به موازات این مهم باید در مورد نحوه تولید خودروهای داخلی و استانداردها آنها نیز تغییرات جدی حاصل شود زیرا یک خودروی قدیمی مانند پیکان در هر 100 کیلومتر 17 لیتر بنزین مصرف می‌کند حال آنکه این میزان در خودروهای جدید 4 تا 6 لیتر بنزین است و در واقع ما باید مشکلات اساسی و زیر بناهای اصلی که دچار مشکل هستند را در مرحله اول مورد اصلاح قرار دهیم.

تشکری هاشمی گفت: برای توسعه پایدار شبکه حمل ونقل عمومی و خطوط مترو به حمایت دولت و مجلس نیاز داریم و انتظارات و عدم پشتیبانی ها یک جا جمع نمی شود.

وی همچنین تاکید کرد: تا زمانی که مدیریت منسجم و نظام تصمیم گیری منطقی و هدفمندی بر شهرها حاکم نشود و مدیریت واحد شهری شکل نگیرد شاید تلاش هایی که مسئولین دارند به دلیل عدم هماهنگی و همسو بودن چندان نتیجه بخش نباشد.

معاون شهردار تهران ادامه داد: در واقع مدیریت واحد شهری کلید تمام مشکلات محسوب می شود که امیدواریم براساس قانون این مهم هرچه سریعتر محقق شده و با شکل گیری مدیریتی منسجم معضل ترافیک در تمام شهرها از سر راه برداشته شود.