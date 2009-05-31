افتتاح 30 مرکز برای کنترل دوربینهای زندانهای کشور

غلامعلی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در سال گذشته بیش از 8 هزار دوربین مداربسته در زندانهای کشور نصب و راه اندازی شد و در ادامه تکمیل عملیات نصب دوربینها بنا شد برای بهینه سازی و کنترل بهتر ، ٣٠ مرکز کنترل در ٣٠ استان کشور و یک مرکز کنترل در ستاد سازمان افتتاح شود که این امر هم اکنون محقق گردید.

ورود مواد مخدر به زندانها که بارها نیز از سوی مسئولان زندانها مورد تایید قرار گرفته و همچنین بروز رفتارهای پر خطر از سوی زندانیان منجر به آن شده تا تجهیز زندانها به دوربین های مداربسته در سالهای اخیر جزء برنامه های در اولویت سازمان زندانها قرار گیرد.

به گفته رئیس سازمان زندانها ، به ازای هر ۱۰۰ هزار ایرانی ۲۰۰ نفر زندانی وجود دارد. این در حالی است که در آسیا به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۴۰ نفر زندانی و در جهان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۸۴ نفر زندانی هستند.

معاون قضایی سازمان زندان‌ها، در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : فضاهای مورد نیاز تامین شده است و این پروژه کمترین هزینه را داشته است و باید گفت در حال حاضر ٣٠٠ دوربین مدار بسته در زندانهای کشور فعال است و با استفاده از خطوط mpls با زندانهای ١٨ استان ارتباط داریم و مابقی استانها در حال پیگیری جهت دریافت خطوط پرسرعت برای برقراری ارتباط هستند .

محمدی ، افزایش تعداد دوربینها و رسیدن به حد استاندارد ، تهیه نرم افزار مناسب جهت دیدن دوربینها و آموزش کاربران جهت استفاده بهتر از دوربینها را از جمله اقداماتی عنوان کرد که برای استفاده بهینه از این پروژه باید مورد توجه قرار گیرد.