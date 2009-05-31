خورشید در حال دزدی از زمین است!

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش جدید لایه مگنوتوسفیر زمین که معمولا به عنوان لایه ای محافظ در برابر انرژی شدید و قدرتمند خورشیدی شناخته می شود در واقع به خورشید کمک می کند تا نوارهایی از ذرات موجود در اتمسفر زمین را فعال کرده و برباید.

به گفته دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا در واقع این پدیده باعث می شود میزان از دست رفتن اکسیژن و هیدروژن زمین از ستاره ونوس نیز بیشتر شود.

گروهی از دانشمندان بین المللی با استفاده از اطلاعات به دست آمده از ماموریتهای ناسا و آژانس فضایی اروپا اعلام کردند لایه مگنوتوسفیر زمین درست عملکردی مشابه یک کلکسیونر انرژی دارد که می تواند با موادی که از خورشید خارج می شوند فعل و انفعال داشته باشد و انرژی موجود در بادهای خورشیدی را بیرون بکشد.

سپس میدان مغناطیسی زمین این انرژی را به لایه های خارجی تر اتمسفر هدایت کرده و باعت ایجاد گرما در این لایه ها می شود. در نتیجه ذرات در این لایه ها از طریق تونلهای بسیار کوچکی که انرژی را به درون می کشند به خارج از اتمسفر فرار می کنند.

بر اساس گزارش نشنال جئوگرافیک، وقوع این پدیده تهدید بزرگی برای زمین به شمار نمی رود زیرا در حال حاضر ذخایر اتمسفر زمین بسیار زیاد بوده و زمان زیادی لازم خواهد بود تا خورشید بتواند تمام ذرات آن را از زمینیان برباید.