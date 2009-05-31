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۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۳۰

دستغیب در گفتگو بامهر:

فراکسیون اقتدار ملی مجلس از هیچ کاندیدایی حمایت نمی‌کند

فراکسیون اقتدار ملی مجلس از هیچ کاندیدایی حمایت نمی‌کند

رئیس شورای مرکزی فراکسیون اقتدار ملی خبر داد که براساس تصمیم و نظر شورای مرکزی فراکسیون متبوعش، این فراکسیون از هیچ یک از کاندیداهای ریاست جمهوری اعلام حمایت نخواهد کرد.

محمدرضا دستغیب در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهارداشت: پس از بحث و بررسی زیاد در خصوص چگونگی ورود فراکسیون اقتدار ملی در بحث انتخابات، در آخرین جلسه این فراکسیون که هفته گذشته برگزار شد نظر اعضای شورای مرکزی عدم ورود به انتخابات با اعلام حمایت از کاندیدای مشخص بود.

وی افزود: اعضا تاکید داشتند که با توجه به جایگاه فراکسیون و شان مجلس حمایت از شخص خاصی به صلاح نیست و موجبات اقتدار ملی را فراهم نمی کند و ورود فراکسیون به بحث انتخابات صرفا با صدور بیانیه و دعوت از مردم در مشارکت برای انتخابات خواهد بود.

رئیس شورای مرکزی فراکسیون اقتدار ملی تصریح کرد : این تصمیم با توجه به اهداف و آرمانهای فراکسیون در فراجناحی عمل کردن و رعایت وحدت بین گروههای مختلف در جهت حفظ اقتدار ملی گرفته شده است.

وی گفت: با وجود این تصمیم اعضا در اعلام نظر شخصی خود در حمایت از کاندیداها آزاد هستند و منعی برای تبلیغ نامزد مورد حمایت خود ندارند.

دستغیب خاطرنشان کرد: فراکسیون اقتدار ملی در هفته منتهی به برگزاری انتخابات با تشکیل جلسه ای بیانیه انتخاباتی خود را صادر خواهد کرد .

وی گفت : فراکسیون اقتدار ملی تعدادی برنامه انتخاباتی برای اجرا در نظر داشت که با تعطیل شدن جلسات مجلس و حضور اعضای فراکسیون در حوزه های انتخابیه این برنامه ریزی تغییر کرد اما در هفته آینده فراکسیون چند دیدار انتخاباتی خواهد داشت.

کد مطلب 888470

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