۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۰۱

ططری به مهر خبر داد:

انتشار دست‌نوشته‌های 65 تن از رجال و مشاهیر ایران

رئیس مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی از انتشار دست‌نوشته‌های 65 تن از رجال طراز اول یکصد سال اخیر ایران در قالب کتابی با عنوان "رهاورد حسن "خبر داد.

علی ططری  در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: این کتاب مشتمل بر دست‌نوشته‌ها و چکیده فعالیتها و آثار و همچنین عکسهایی از رجال و مشاهیر ادبی، هنری،  سیاسی و تاریخی بعد از دوران مشروطه و بعد از آن است که دکتر حسن رهاورد در چندین سال آنها را گردآوری کرده است.

وی افزود: در میان این افراد چهرهایی مانند دکتر رشید یاسمی، احمد کسروی، امینه پاکروان، محتشم السلطنه، سید حسن تقی زاده، علامه دهخدا، نصرالله فلسفی و همچنین تعدادی از روحانیون برجسته دیده می‌شود.

ططری در ادامه عنوان کرد: حسن رهاورد این دست نوشته‌ها را در قالب فرمهایی گردآوری کرده است. او که ارتباط خوبی با  این رجال داشته این فرمها را در اختیار آنها قرار داده و به همراه این فرمها، نمونه‌ امضا و دو قطعه عکس نیز از آنها دریافت و گردآوری کرده و بعد از مدتها به کتابخانه مجلس شورای اسلامی اهدا کرده است.

رئیس مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: کتابخانه مجلس در انتشار این دست‌نوشته‌ها رسم امانتداری را به جا آورده است و این کتاب را به نام دکتر رهاورد منتشر شده است. حتی نام آن نیز برای تجلیل از زحمات ایشان "رهاورد حسن" انتخاب شده است.

وی عنوان کرد: این دست‌نوشته‌ها در یک جلد نفیس با قطع رحلی طرح جلد چرم و کاغذ گلاسه چاپ شده است  که به زودی در کتابخانه مجلس شورای اسلامی با حضور دکتر رسول جعفریان و دکتر رهاورد رونمایی خواهد شد.

ططری درباره اهمیت این کتاب نیز تصریح کرد: ارزش این کتاب در این است که این دست نوشته‌ها و اسناد پس از سالها بازنمایی و در قالب کتابی منتشر شده است.

کد مطلب 888473

