علی ططری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: این کتاب مشتمل بر دست‌نوشته‌ها و چکیده فعالیتها و آثار و همچنین عکسهایی از رجال و مشاهیر ادبی، هنری، سیاسی و تاریخی بعد از دوران مشروطه و بعد از آن است که دکتر حسن رهاورد در چندین سال آنها را گردآوری کرده است.

وی افزود: در میان این افراد چهرهایی مانند دکتر رشید یاسمی، احمد کسروی، امینه پاکروان، محتشم السلطنه، سید حسن تقی زاده، علامه دهخدا، نصرالله فلسفی و همچنین تعدادی از روحانیون برجسته دیده می‌شود.

ططری در ادامه عنوان کرد: حسن رهاورد این دست نوشته‌ها را در قالب فرمهایی گردآوری کرده است. او که ارتباط خوبی با این رجال داشته این فرمها را در اختیار آنها قرار داده و به همراه این فرمها، نمونه‌ امضا و دو قطعه عکس نیز از آنها دریافت و گردآوری کرده و بعد از مدتها به کتابخانه مجلس شورای اسلامی اهدا کرده است.

رئیس مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: کتابخانه مجلس در انتشار این دست‌نوشته‌ها رسم امانتداری را به جا آورده است و این کتاب را به نام دکتر رهاورد منتشر شده است. حتی نام آن نیز برای تجلیل از زحمات ایشان "رهاورد حسن" انتخاب شده است.

وی عنوان کرد: این دست‌نوشته‌ها در یک جلد نفیس با قطع رحلی طرح جلد چرم و کاغذ گلاسه چاپ شده است که به زودی در کتابخانه مجلس شورای اسلامی با حضور دکتر رسول جعفریان و دکتر رهاورد رونمایی خواهد شد.

ططری درباره اهمیت این کتاب نیز تصریح کرد: ارزش این کتاب در این است که این دست نوشته‌ها و اسناد پس از سالها بازنمایی و در قالب کتابی منتشر شده است.