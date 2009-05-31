بانوان باید فرهنگ مصرف را از کودکی در افراد نهادینه کنند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مریم کارگرنجفی ظهر یکشنبه در جمع مدیران و بانوان شاغل در شرکتهای تابعه وزارت نیرو در استان سمنان گفت: بانوان ایرانی نگرش امروز جامعه نسبت به خود را مدیون دیدگاه‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران هستند.

وی با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران فضای مناسبی برای حضور چشمگیر زنان در عرصه‌ های مختلف اجتماع فراهم آورده است، گفت: این امر مدیون دیدگاه های بنیانگذار جمهوری اسلامی است.

وی با اشاره به افزایش جذب بانوان در ساختار شرکتهای تابعه وزارت نیرو، گفت: توسعه و اشاعه مدیریت مصرف از محدوده سنی کودکان به درون خانواده و مادران و مربیان مهدها و مدارس، اجرای طرح کارورزی دختران دانش ‌آموخته و استخدام 10 درصد آنها پس از اتمام طرح، جذب دانشجویان دختر نخبه و توانمندسازی مشاوران زن در شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو انجام شده است.

مشاور وزیر نیرو در امور بانوان و خانواده تغییر نام مرکز امور زنان در وزارت نیرو را به "امور زنان و خانواده" بیانگر توجه مقام عالی وزارت به جایگاه زن و خانواده در جامعه عنوان کرد و گفت: نقش بانوان در توسعه مدیریت مصرف در خانواده ها بسیار باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان نیز در این همایش ادامه داد: تاثیرگذاری زنان در طول تاریخ موجب تغییر روند جریانات تاریخی بوده است و شخصیت والا و ممتاز حضرت فاطمه زهرا (س) در دین مبین اسلام سرآمد همه زنان است.