زیارت دوره تخصصی روحانیون کاروانهای عمره برگزار شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره،‌ حجت الاسلام غلامی در این برنامه ‌با معرفی اماکن مختلف مدینه به تشریح وقایع تاریخی مرتبط با هر کدام از آنها پرداخت.



مروری بر تاریخچه مساجد شجره، دئر، الاجابه،‌ استراحه، ابوذر و اماکن تاریخی مانند جبل النمل،‌ همراه الاسد، مقبره شهدای احد و تشریح منطقه احد از برنامه های این سفر درون شهری بود.



معرفی اماکن مکه و مدینه که به آن زیارت دوره گفته می شود بخشی از برنامه کاروان زائران ایرانی در این دو شهر مقدس است.



همچنین آشنایی تخصصی برای روحانیون کاروانها با این مناطق بخشی دیگر از برنامه های آموزشی بعثه مقام معظم رهبری است.



در زیارت دوره زائران ایرانی که معمولا در نصف روز برگزار می شود مساجد و اماکن مدینه منوره مانند مسجد قبا به عنوان اولین مسجد اسلام، مسجد جمعه به عنوان اولین مسجدی که رسول خدا در آن نماز جمعه خواندند، مسجد ذوقبلتین مسجدی که در آن آیه تغییر قبله نازل شد و ... به زائران معرفی می شوند.