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۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۲۰

582 صندوق اخذ رای در سمنان راه اندازی می شود

582 صندوق اخذ رای در سمنان راه اندازی می شود

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات استان سمنان گفت:582 شعبه ثابت و سیار برای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در استان سمنان در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، احمد عجم ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در ستاد انتخابات استان سمنان گفت: 393 شعبه شهری و 189 شعبه روستایی برای برگزاری انتخابات در استان سمنان در نظر گرفته شده است که از این تعداد 149 شعبه سیار و 433 شعبه ثابت است.

وی با بیان انیکه بیش از 400 هزار واجد شرایط شرکت در انتخابات در استان سمنان هستند، گفت: آموزشهای لازم برای کاربران رایانه، عوامل اجرایی، هیئتهای اجرایی انجام شده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان با بیان اینکه نشستهای ویژه مسئولان ستادهای انتخاباتی با روند موارد قانونی انتخابات برگزار شده است، ادامه داد: تاکنون تخلفات موردی به این ستاد گزارش شده است.

به گفته وی، طولانی بودن زمان تبلیغات کاندیدا باعث شده است که شور و حال کمتری در ابتدای زمان تبلیغاتی در استان وجود داشته باشد و هرچه به روز انتخابات نزدیکتر می شویم جو انتخاباتی بیشتر می شود.

عجم با اشاره به مصادیق خلاف قانون انتخابات یادآور شد: هر کاندیدا می تواند یک ستاد مرکزی و تعداد نامحدودی ستاد فرعی داشته باشد.

کد مطلب 888479

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