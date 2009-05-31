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۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۴۰

عمرو موسی تاکید کرد:

زرادخانه هسته ای اسرائیل خطر اصلی فرا روی جهان عرب است

زرادخانه هسته ای اسرائیل خطر اصلی فرا روی جهان عرب است

دبیر کل اتحادیه عرب با اشاره به صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای ایران اظهار داشت که برنامه های هسته ای رژیم اسرائیل خطر اصلی فرا روی جهان عرب به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عمرو موسی در گفتگو با روزنامه البیان چاپ امارات درباره ادعاها درباره نگرانی برخی کشورهای عربی درباره برنامه هسته ای ایران اظهار داشت: خطر اساسی که متوجه جهان عرب است از جانب برنامه های هسته ای نظامی اسرائیل و سلاح هسته ای آن است.

وی با بیان این مطلب افزود: ما خواهان خاورمیانه ای عاری از سلاح های کشتار جمعی هستیم زیرا نگرانی های جدی در مورد وقوع مسابقه تسلیحات هسته ای در منطقه وجود دارد.

خاطرنشان می شود که رژیم صهیونیستی تنها طرف دارای بمب هسته ای در خاورمیانه است و در این زمینه همواره از حمایت آمریکا برخوردار بوده است.

این رژیم با دارا بودن بیش از 200 کلاهک هسته ای حتی عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی هم نیست.

کد مطلب 888484

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