توسعه اقتصادی در جامعه اسلامی باید بر محور عدالت باشد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیرحسین قاضی‌زاده ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه شورای اداری استان در جمع خبرنگاران افزود: توسعه‌ای که تنها مبنایش اقتصاد و سرمایه باشد، ما را به سرنوشت جوامع غربی می‌کشاند و به همین دلیل توسعه باید بر محوریت عدالت و مسئولیت شکل گیرد.

نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: توسعه نباید تنها بر محور اقتصادی رخ دهد بلکه توسعه می‌تواند با نگاه به انسان توحیدی بروز یابد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه جامعه ما توحیدی است و اسلام تنها برای تامین نان و آب نیامده است، افزود: امروز از کلید واژه‌های مدل توسعه غربی در جامعه استفاده می‌شود در حالیکه از منظر جامعه توحیدی توسعه باید از منظر امامت رخ بدهد.

وی افزود: در رابطه امام و امت در یک جامعه توحیدی در مقابل هر حقی تکلیفی وجود دارد.

قاضی‌زاده خاطرنشان کرد: برای تبدیل شدن به هژمونی برتر منطقه تنها از طریق علم به پیوست عدالت می‌توانیم مدینه فاضله منطقه شویم.