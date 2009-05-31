  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۱۲

قاضی زاده:

توسعه اقتصادی در جامعه اسلامی باید بر محور عدالت باشد

توسعه اقتصادی در جامعه اسلامی باید بر محور عدالت باشد

مشهد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: توسعه‌ای که تنها مبنایش اقتصاد و سرمایه باشد، کشور را به سرنوشت جوامع غربی می‌کشاند و توسعه اقتصادی در جامعه اسلامی باید بر محور عدالت باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیرحسین قاضی‌زاده ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه شورای اداری استان در جمع خبرنگاران افزود: توسعه‌ای که تنها مبنایش اقتصاد و سرمایه باشد، ما را به سرنوشت جوامع غربی می‌کشاند و به همین دلیل توسعه باید بر محوریت عدالت و مسئولیت شکل گیرد.

نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: توسعه نباید تنها بر محور اقتصادی رخ دهد بلکه توسعه می‌تواند با نگاه به انسان توحیدی بروز یابد. 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه جامعه ما توحیدی است و اسلام تنها برای تامین نان و آب نیامده است، افزود: امروز از کلید واژه‌های مدل توسعه غربی در جامعه استفاده می‌شود در حالیکه از منظر جامعه توحیدی توسعه باید از منظر امامت رخ بدهد.

وی افزود: در رابطه امام و امت در یک جامعه توحیدی در مقابل هر حقی تکلیفی وجود دارد.

قاضی‌زاده خاطرنشان کرد: برای تبدیل شدن به هژمونی برتر منطقه تنها از طریق علم به پیوست عدالت می‌توانیم مدینه فاضله منطقه شویم.

کد مطلب 888485

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها