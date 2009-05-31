گروه صوفی در استرالیا کنسرت می دهد

آرش زنگنه با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: این کنسرت ها که از سالن سیتی هال ایالت کویزلند آغاز می شود فصل مشترک موسیقی عرفانی ایران و موسیقی الکترونیک خاور دور و خاور نزدیک محسوب می شود با حضور نوازندگانی از کشورهای ایران، استرالیا، هند و انگلستان اجرا خواهد شد.



سرپرست گروه صوفی در ادامه افزود: ما در این کنسرت برای اولین بار در اجرای موسیقی اقوام مشرق زمین از سیستم صوتی دالبی استفاده کرده ایم و صدای هر ساز به طور جداگانه از یک اسپیکر به گوش مخاطب خواهد رسید. این روش پیش از این در مورد موسیقی الکترونیک استفاده شده بود اما در مورد موسیقی های سنتی مشرق زمین تا کنون چنین اتفاقی صورت نگرفته است.

زنگنه با اشاره به موسیقی که گروه صوفی آن را اجرا خواهد کرد گفت: در این اجرا شنونده ها در مرکز سالن قرار گرفته و نوازنده ها دور آنها خواهند ایستاد تا به اجرای برنامه بپردازند. قطعات نیز بر اساس موسیقی عرفانی و قوالی ساخته شده که به صورت تلفیقی با موسیقی الکترونیک سعی در ایجاد فضایی جدید کرده ایم.

وی همچنین تصریح کرد: در این کنسرت علاوه بر نوازنده هایی از سه کشور هند، انگلستان و استرالیا، سیاوش دوست خواه (بخش الکترونیک)، مرتضی فلاحتی(بامداد) و لیلا هنری( طراح صحنه) از ایران گروه صوفی را همراهی خواهند کرد.