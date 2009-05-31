حتی یک کیلومتر از کنار گذر انزلی ارزیابی زیست محیطی نشده است

دکتر ثابت رفتار در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب افزود: در دولت پیشین به دلیل اقدامات کارشناسانه از طرف سازمانهای غیر دولتی و فعالان محیط زیست و همین طور دانشگاه گیلان بحث کنار گذر انزلی به حاشیه رانده شد و جلوی پیشرفت آن با این تحلیل که توسعه این کنار گذر حریم حفاظتی تالاب را از بین می برد گرفته شد.

این کارشناس و متخصص محیط زیست با اشاره به اینکه دردولت فعلی که بحث گذر جاده از حریم تالاب انزلی قطعی شد گفت: منافع اقتصادی طرح کنار گذر تالاب انزلی آنقدر بالا رفته که مجریان اجازه اجرایی شدن آن را بدون در نظر گرفتن ارزیابیهای زیست محیطی صادر کرده اند وگرنه این پروژه قابل انجام نیست مگر اینکه توجیه اقتصادی بالایی داشته باشد که به قیمت نابودی تالاب تمام می شود. اگر چه گفته اند بخشی از حساسیتهای محیط زیستی در این طرح ملاحظه و اعمال شده است.

دکتر ثابت رفتار مجری طرح حفاظت و بازسازی تالاب انزلی فشارهای وارده از سوی نمایندگان و مردم را دلیل کافی برای ارزیابی نشدن و اعمال ملاحظات محیط زیستی در این تالاب ندانست و گفت: فشارهای مضاعفی که باعث عقب نشینی سازمان محیط زیست در این پروژه شده پذیرفتنی نیست.

طبق کنوانسون بین المللی رامسر هر اقدامی توسعه ای در تالابهای ثبت شده ممنوع است این در حالی است که تالاب انزلی از مهمترین و زیبا ترین تالاب های ثبت شده در کنوانسون رامسر است.

این فعال محیط زیست با انتقاد از اقدامات انجام شده در تالاب انزلی گفت: تلاش سازمانهای غیر دولتی به علت آنکه فاقد قدرت اجرایی هستند نتوانسته به نتیجه برسد و مانع اقدامات تخریبی در تالاب بین المللی انزلی شود.

پیش از این معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور از قطعی شدن احداث جاده میان گذر تالاب انزلی خبر داده بود.

دکتر دلاور نجفی به خبرنگار مهر گفت: بعد از آنکه در کمیسیون زیر بنایی دولت در خصوص ساخته نشدن کنار گذر وزارت راه در تالاب انزلی به نتیجه نریسیدم موضوع به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری سپرده شد تا بین اصرار وزارت راه و ترابری و مخالفت سازمان محیط زیست حکمیت کند که این حکمیت منجر به تایید طرح وزارت راه و ترابری برای احداث کریدور در تالاب انزلی شد.