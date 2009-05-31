وام شهریه دو برابر می شود/ واگذاری توزیع وام به بانکها یا صندوق مهررضا

محمود ملاباشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 120 میلیارد تومان اعتباری که برای وام شهریه بر اساس مصوبه مجلس قرار شده است در اختیار دانشجویان شهریه ای دانشگاهها قرار داده شود بر اساس مکاتباتی که با دولت صورت گرفته قرار است دو برابر شود و به 240 میلیارد تومان افزایش یابد.

وی با بیان اینکه این میزان افزایش ممکن است از طریق صندوق مهر رضا و یا همان صندوق رفاه تأمین شود، گفت: صندوق رفاه نیز به دنبال این است که توزیع وامها را به یکی از بانکها و یا همان صندوق مهر رضا واگذار کند.

معاون دانشجویی وزارت علوم درباره پیگیری وزارت علوم برای تحقق افزایش دو برابری وامهای شهریه در سال جاری گفت: پیش از این نامه ای به دولت ارائه کرده ایم که در پاسخ اعلام شده مبلغ مورد نظر تخصیص خواهد یافت.