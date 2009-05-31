۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۴۲

دبیر بیست و پنجمین جشنواره موسیقی فجر منصوب شد

دکتر محمدعلی خبری مدیرکل دفتر موسیقی ارشاد به عنوان دبیر بیست‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،دکترمحمدحسین ایمانی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  در حکمی «محمدعلی خبری» را به عنوان دبیر بیست‌و پنجمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر منصوب کرد.

در این حکم آمده است: نظر به ارتقای جایگاه جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر به عنوان یکی از رویدادهای مهم و تأثیرگذار در حیطه موسیقی بدین وسیله به عنوان دبیر بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر منصوب می‌شوید.

معاون امور هنری وزارت ارشاد در ادامه این حکم آورده است، امید است با فعال کردن دبیرخانه جشنواره و استفاده از نظرات تخصصی استادان، پیشکسوتان و هنرمندان این حوزه در تحقق اهداف بیست‌وپنجمین دوره جشنواره موفق باشید.

