دبیر بیست و پنجمین جشنواره موسیقی فجر منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر،دکترمحمدحسین ایمانی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی «محمدعلی خبری» را به عنوان دبیر بیست‌و پنجمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر منصوب کرد.



در این حکم آمده است: نظر به ارتقای جایگاه جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر به عنوان یکی از رویدادهای مهم و تأثیرگذار در حیطه موسیقی بدین وسیله به عنوان دبیر بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر منصوب می‌شوید.



معاون امور هنری وزارت ارشاد در ادامه این حکم آورده است، امید است با فعال کردن دبیرخانه جشنواره و استفاده از نظرات تخصصی استادان، پیشکسوتان و هنرمندان این حوزه در تحقق اهداف بیست‌وپنجمین دوره جشنواره موفق باشید.

