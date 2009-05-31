مذاکره با چینی ها برای تعیین قیمت فروش گاز میدان پارس شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله جشن ساز در جمع خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت افزایش تولید نفت میدان مشترک آزادگان، با اشاره به وجود سه پیشنهاد از سوی شرکتهای خارجی برای طرح توسعه میدان آزادگان، اظهار کرد: این پیشنهادات در کمیتهای در حال بررسی است و به محض اینکه نتیجه قابل طرح باشد، اعلام خواهیم کرد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه طرح تولید زودهنگام آزادگان توسط شرکتهای داخلی در حال انجام است، بیان کرد: قرار بود افزایش تولید تا 50 هزار بشکه را تا پایان سال گذشته تکمیل کنند که به دلیل ایجاد مشکلاتی هم اکنون وعدهی پایان شهریور را دادهاند اگرچه روز گذشته خط دوم تولیدی آزادگان در سرویس قرار گرفته است.
افزایش فازهای در حال توسعه پارس به 13 فاز
وی در خصوص آخرین وضعیت انتخاب پیمانکار فاز 19 پارس جنوبی با بیان اینکه مذاکرات برای طرح توسعه فاز 19 پارس جنوبی با شرکتهای ایرانی در حال انجام است، توضیح داد: پیشبینی میشود یک هفته پس از امضای قرارداد فازهای 27 و 28 پارس جنوبی امضا خواهد شد.
جشن ساز از واگذاری EPC 2 و 3 فاز 12 به پیمانکاران اجرایی طی سه هفته گذشته خبرداد و بیان کرد: با امضای قراردادهای فازهای 27 و 28 و19 تعداد فازهای در حال اجرا در پارس جنوبی به 13 فاز خواهد رسید.
اجرای پرشین و پارس متفاوت تر از ایران ال ان جی
وی در خصوص اعلام آمادگی شرکت مایع سازی گاز ایران برای توسعهی پروژههای پارس و پرشین الان جی، گفت: این نکته نشان دهنده توانمندی شرکتهای داخلی است و این موضوع بسیار خوشحال هستیم ولی پیش بینی میشود این 2 طرح بزرگ به طریق دیگری غیر از ایران الانجی به نتیجه برسد.
مذاکره با چینی ها برای تعیین قیمت فروش گاز پارس شمالی
معاون وزیر نفت با اشاره به این موضوع که امضای قرارداد بخش بالادستی میدان پارس شمالی در سال گذشته به یک شرکت چینی واگذار شده است، اعلام کرد: به منظور امضای قرارداد بخش پایین دست منتظر تعیین نرخ گاز خوراک هستیم که این موضوع در حال نهایی شده است.
به گفته جشن ساز با نهایی شدن نرخ تعیین گاز، قرارداد بخش پایین دستی این میدان نیز در آینده نزدیک امضا خواهد شد.
